Üye Girişi
Haberler

Kayserispor Teknik Sorumlusu Burak Yılmaz: 'Kazanma alışkanlığımızı hazırlık maçlarıyla başlatmamız gerekiyor'

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayserispor Teknik Sorumlusu Burak Yılmaz, Samsunspor ile oynanan hazırlık maçı sonrası kazanma alışkanlıklarını başlatmaları gerektiğini belirtti. Ayrıca transfer yasağı hakkında da konuşan Yılmaz, açılırsa mutlu olacaklarını ifade etti.

Kayserispor Teknik Sorumlusu Burak Yılmaz, Samsunspor ile oynanan hazırlık maçı sonrası yaptığı açıklamada, "Bizim kazanma alışkanlığımızı hazırlık maçlarıyla başlatmamız gerekiyor. Bunu ölçü olarak almıyoruz ama kaybetmek üzücü" dedi.

Kayserispor Teknik Sorumlusu Burak Yılmaz, ligde oynayacakları her maça kazanmak adına çıkacaklarını söyledi. Burak Yılmaz açıklamasında, "Çok ağır antrenmanlar yapıyoruz, sporcularımız çok yorgun ama ne olursa olsun biz kaybetmek istemiyoruz. Bizim kazanma alışkanlığımızı hazırlık maçlarıyla başlatmamız gerekiyor. Bunu ölçü olarak almıyoruz ama kaybetmek üzücü" dedi.

Transfer yasağı ile ilgili de konuşan Burak Yılmaz, "Transfer tahtası açılırsa çok mutlu oluruz. Açılmazsa da bu şekilde devam edeceğiz. Kayserispor'un hedefi her zaman her çıktığı maçı kazanmak. İyi yerlerde oynamak, taraftarına ve bu güzel şehre iyi futbol izletmek. Transfer yasağımız kalkarsa çok mutlu olurum. Açılmazsa da yapacağımız bir şey yok" açıklaması yaptı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Burak Yılmaz Kayserispor Samsunspor Kayseri Futbol Spor Güncel Haberler

2024 YKS'ye İstanbul damgası! 5 aday sınavdan birinci çıktı

2024 YKS'ye İstanbul damgası! 5 aday sınavdan birinci çıktı

 Azerin, 15 Temmuz töreninde bozkurt selamı verdi! Cumhurbaşkanı Erdoğan alkışlayarak karşılık verdi

Azerin, 15 Temmuz töreninde bozkurt selamı verdi! Cumhurbaşkanı Erdoğan alkışlayarak karşılık verdi

 Ziyarete damga vuran an! Özel Harekat Başkanı, Devlet Bahçeli'nin elini öptü

Ziyarete damga vuran an! Özel Harekat Başkanı, Devlet Bahçeli'nin elini öptü

 Esed'den 'normalleşme' yanıtı: Türk askerlerinin Suriye'den çekilmesi gündeme gelirse Erdoğan'la görüşürüm

Esed'den "normalleşme" yanıtı: Türk askerlerinin Suriye'den çekilmesi gündeme gelirse Erdoğan'la görüşürüm
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title