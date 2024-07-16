Kayserispor Teknik Sorumlusu Burak Yılmaz: 'Kazanma alışkanlığımızı hazırlık maçlarıyla başlatmamız gerekiyor'

Kayserispor Teknik Sorumlusu Burak Yılmaz, Samsunspor ile oynanan hazırlık maçı sonrası yaptığı açıklamada, "Bizim kazanma alışkanlığımızı hazırlık maçlarıyla başlatmamız gerekiyor. Bunu ölçü olarak almıyoruz ama kaybetmek üzücü" dedi.

Kayserispor Teknik Sorumlusu Burak Yılmaz, ligde oynayacakları her maça kazanmak adına çıkacaklarını söyledi. Burak Yılmaz açıklamasında, "Çok ağır antrenmanlar yapıyoruz, sporcularımız çok yorgun ama ne olursa olsun biz kaybetmek istemiyoruz. Bizim kazanma alışkanlığımızı hazırlık maçlarıyla başlatmamız gerekiyor. Bunu ölçü olarak almıyoruz ama kaybetmek üzücü" dedi.

Transfer yasağı ile ilgili de konuşan Burak Yılmaz, "Transfer tahtası açılırsa çok mutlu oluruz. Açılmazsa da bu şekilde devam edeceğiz. Kayserispor'un hedefi her zaman her çıktığı maçı kazanmak. İyi yerlerde oynamak, taraftarına ve bu güzel şehre iyi futbol izletmek. Transfer yasağımız kalkarsa çok mutlu olurum. Açılmazsa da yapacağımız bir şey yok" açıklaması yaptı. - KAYSERİ