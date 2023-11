Kayserispor Teknik Direktörü Recep Uçar: Değerli bir 3 puan aldık

Kayserispor Teknik Direktörü Recep Uçar, Kasımpaşa maçının ardından yaptığı açıklamada, 'Maçı 60'a kadar 4-1 götürsek farklı maç izletebilirdik. Yediğimiz penaltı son bölümü zora soktu. Her şeye rağmen oyunun belli bölümünden memnunum belli bölümünden memnun değilim. Değerli bir 3 puan aldık' dedi.

Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda karşılaştığı Kasımpaşa'yı 4-3'lük skorla mağlup etti. Maçın ardından Kayserispor Teknik Direktörü Recep Uçar basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Uçar, 2017'den sonra 4'te 4 yaptıkları bir sezon geçirdiklerini aktararak, "Son 4 maçını kazanarak buraya gelen takımın teknik direktör olarak bunun mutluluğunu yaşamaktayım. Bu gururu yaşatan oyuncularımı tebrik ediyorum. Bazı ilkleri yaşadığımız bir galibiyet oldu. Ligde en son 2017 şubat ayından sonra art arda 4 galibiyet alığımız bir sezon. Kasımpaşa ligin ofansif yönü güçlü takımlarından birisi. 18 gol ile en çok gol atanlardan biriydi. Ana stratejimiz sadece geçiş kovalamak değildi. İyi başladık. Ben Ouanes ile bir pozisyon verdik. Duran toptan bir gol bulduk. Bilal'in 2 önemli kurtarışı ve sonra 2. golü bulduk. Ne kadar pozisyon versek de kornerden yediğimiz gol ile ilk yarıyı 3-1 tamamladık. İkinci yarı önde kalan takım olmak istedik. İkinci yarıya da iyi başladık. Maçı 60'a kadar 4-1 götürsek farklı maç izletebilirdik. Yediğimiz penaltı son bölümü zora soktu. Her şeye rağmen oyunun belli bölümünden memnunum belli bölümünden memnun değilim. Değerli bir 3 puan aldık. Umarım bundan sonraki milli takım arası sonrası oyunu geliştirerek inşallah herkesin arzu ettiği güzel günlere ulaşmak için her şeyi yapacağız. Bu dönemde alınan her puan bizim için değerli" şeklinde konuştu. - İSTANBUL