İhraç edilen teğmenlerle ilgili Bahçeli'den zehir zemberek çıkış

İhraç edilen teğmenlerle ilgili Bahçeli'den zehir zemberek çıkış
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çağlayan Adliyesi önünde atılan slogana tepki

Erdoğan, Çağlayan Adliyesi önünde atılan slogana çok kızdı
Ege Denizi'nde peş peşe 7. deprem

Bir bölgemiz beşik gibi! 8 saatte 7 deprem meydana geldi
İşte vahşetin perde arkası! 17 yaşındaki genç, ailesini 'büyük' aşkı için katletmiş

17 yaşındaki genç, ailesini "büyük" aşkı için katletmiş

Kayserispor Teknik Direktörü Jakirovic'ten Trabzonspor Maçı Değerlendirmesi

Kayserispor Teknik Direktörü Jakirovic'ten Trabzonspor Maçı Değerlendirmesi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayserispor'un Trabzonspor ile golsüz berabere kaldığı maç sonrası teknik direktör Sergej Jakirovic, takımının gösterdiği mücadeleyi övdü ve gol fırsatlarını değerlendiremediklerine dikkat çekti.

Kayserispor Teknik Direktörü Sergej Jakirovic, Trabzonspor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Bugün çok iyi bir takıma karşı oynadık. Birçok gol fırsatı bulduk, bunlardan yararlanamadık" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Kayserispor, sahasında karşılaştığı Trabzonspor ile golsüz berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Kayserispor Teknik Direktörü Sergej Jakirovic, açıklamalarda bulundu. Jakirovic, "Takımımı tebrik etmek istiyorum, çok iyi mücadele ettiler. 3 gündür buradayız, tabii çok fazla şey değiştirecek durumumuz yok. Ama takımdaki o enerjiyi sağladığımızı gördük, bunu sahaya yansıttılar. Bu bizim için çok önemliydi. Bugün çok iyi bir takıma karşı oynadık. Ama maç içerisinde onlara karşı daha iyi olabileceğimiz gösterdik. Birçok gol fırsatı bulduk, bunlardan yararlanamadık. Çok kolay bir şekilde Trabzonspor kalecisinin maçın adamı olduğunu söyleyebilirim. Bugün oynadığımız oyunu aynı şekilde devam ettirmemiz gerekiyor" diye konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
img

Zam farkları ne zaman yatacak? Emeklinin beklediği tarih netleşti
img

Survıvor Turabi'den bomba hamle!
img

Taksici, alıkoyduğu genç sürücüyü dakikalarca yalvarttı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Narin Güran cinayeti: Tutuklu anne ve abinin cezaevleri değişti

Yüksel Güran ve Enes Güran için yeni karar!
'Türkiye'de ve dünyada çok ciddi bir işsizlik dalgası oluşacak'

"Türkiye'de ve dünyada çok ciddi bir işsizlik dalgası oluşacak"
Benzine yüzde 70 daha ucuz rakip çıktı

Yüzde 70 daha ucuza yakıt
Elektrik akımına kapılan işçiden yürek burkan sözler

Akıma kapılan işçinin dudaklarından dökülen cümle kahretti
Allan Saint-Maximin bir daha Fenerbahçe forması giyemeyecek

Bir daha Fenerbahçe forması giyemeyecek
TSK'dan ihraç edilen 5 teğmen tazminat ödeyebilir

TSK'dan ihraç edilen 5 teğmene bir kötü haber daha

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.