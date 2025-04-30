Kayserispor Teknik Direktörü Jakirovic: 'Oyuncularımızın adanmışlıkları bizi buraya getirdi'

Kayserispor Teknik Direktörü Sergej Jakirovic, her şeyin planladıkları ve öngördükleri şekilde gerçekleştiğini belirterek, "Burada en önemli şey oyuncularımız ve onların gösterdiği performans. Oyuncularımızın adanmışlıkları, göstermiş oldukları tutku ve mücadele bizi buraya getirdi" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Kayserispor, deplasmanda oynayacağı Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılılar, bu maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti. Antrenman öncesinde Teknik Direktör Sergej Jakirovic ile futbolcular Miguel Cardoso ile Ramazan Civelek, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Sergej Jakirovic geldikten sonra sonuçların ortada olduğunu ifade eden Miguel Cardoso, "Biliyorsunuz iyi bir performans sergiliyoruz ama matematiksel olarak şu an için hiçbir şey bitmiş değil. Bunu gerçekleştirmek için bundan sonraki maçlarda da gerekeni yapmamız gerekiyor" şeklinde konuştu.

Ramazan Civelek: "Gerçekten yükselen bir performansımız var"

Yükselen performansları olduğunu aktaran Ramazan Civelek de, "Herhalde maç başı 2 puan ortalaması ile devam ediyoruz. Hoca geldiğinden beri psikolojik olarak, antrenman performansı olarak ve maçlara hazırlanma olarak gerçekten çok iyi bir gidişatımız var. Bu hala devam ediyor. Biz de çok mutluyuz. Bu şehir bunları hak ediyor diye düşünüyorum. Çünkü hoca gelmeden önce belki de herkesin kafasında Kayserispor düştü, zor kurtarır gibi algı vardı. Şimdi belki de Avrupa potasına girebilecek durumdaydık birazcık daha fazla puanımız olsaydı. Çünkü puan ortalamamız onu gösteriyor. Biz çok mutluyuz, çok rahatız. Saha içinde de artık daha rahat istediklerimizi yapmaya başladık. Hocamız geldiğinden beri güzel bir hava var. Bu da çok daha güzel bir şekilde devam ediyor. Şimdi önümüzde gerçekten zorlu bir Alanyaspor deplasmanı var. Onlar da belki 6 puan geride gözükse de bizim de daha işimiz bitmiş değil. Onlar için belki bizden daha stresli bir maç olacak. Öyle düşünüyorum. Fakat evlerinde oynayacaklar. Bizim de haftalardır süregelen iyi bir performansımız var. Bunu da orada sürdürmek istiyoruz. Daha işimiz bitmedi. Biz de gerçekten iyi bir şekilde konsantre oluyoruz. Ligi bitirebileceğimiz en iyi noktada, en yüksek puanda bitirmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Sergej Jakirovic: "Oyuncularımızın adanmışlıkları bizi buraya getirdi"

Teknik Direktör Sergej Jakirovic ise her şeyin planladıkları ve öngördükleri şekilde gerçekleştiğini ifade ederek, "Burada en önemli şey oyuncularımız ve onların gösterdiği performans. Oyuncularımızın adanmışlıkları, göstermiş oldukları tutku ve mücadele bizi buraya getirdi. Fakat şu an hiçbir şey bitmiş değil. Matematiksel olarak bazı şeyler netleşene kadar devam etmeliyiz. Önümüzde 5 maçımız daha var ve bu 5 maçta da elimizden gelenin en iyisini sahaya koymak istiyoruz. Öncelikli olarak şunu söyleyebilirim, ilk opsiyonumuz ve seçeneğimiz Talha. Çünkü bundan önce bize bu seviyede oynayabileceğini gösterdi. Talha için de bu iyi bir fırsat olacak. Aynı zamanda bir B planımda var ama bunu burada söylemeyeceğim. Geçmişle ilgili konuşamam, benden önceki süreçle ilgili ama ben ve ekibim bundan önce neler yaptığımızı biliyoruz. Dolayısıyla burada da aynı şekilde, aynı davranış biçimiyle hareket etmeye çalıştık ve bununla birlikte de skorların, neticelerin geleceğini düşünüyoruz" şeklinde konuştu. - KAYSERİ