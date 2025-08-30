Kayserispor Teknik Direktörü Gisdol: 'Beraberlik zor geliyor'

Kayserispor, Kocaelispor ile oynadığı maçta 1-1 berabere kalırken, Teknik Direktör Markus Gisdol, maç sonrası kazanmaları gereken bir oyunda son dakikada rakiplerinin gol attığını belirtti.

Kayserispor Teknik Direktörü Markus Gisdol, Kocaelispor maçının ardından "Normalde maçın sonlarına doğru gol atarsanız maçı kazanırsınız. Ama rakibimiz gol attı. Bizim için olmaması gereken durumdu" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Kayserispor, deplasmanda Kocaelispor 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Kayserispor Teknik Direktörü Markus Gisdol, açıklamalarda bulundu. Gidsol, "Bu oyunu bekliyorduk. Yoğunluk ve duygu anlamında beklediğimiz gibi maç oldu. Birinci yarının geçen her dakikası itibarıyla oyunu kontrol eden taraf olduk. Ama iki takım da ciddi anlamda gol oluşturacak fırsatlar bulamadı. 60'tan sonra iki takım da daha çok zorladı. Normalde maçın sonlarına doğru gol atarsanız maçı kazanırsınız. Ama ne yazık ki rakibimiz beraberlik golünü attı. Bu bizim için olmaması gereken durumdu. Tabii ki günün sonunda sonuç bize zor geliyor ama buradan beraberlikle ayrılıyoruz. Milli takım arasında takımımıza yeni eklemeler olacak, umut ediyorum. Sonrasında lige yeniden başlayacağız" açıklamasında bulundu. - KOCAELİ

