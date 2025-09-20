Kayserispor Teknik Direktörü Gisdol, Antalyaspor Maçına Değerlendirmelerde Bulundu

Kayserispor Teknik Direktörü Markus Gisdol, Antalyaspor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Antalyaspor'un nasıl hissettiğini iyi biliyorum. Çünkü biz de son iki maçımızda tamamen aynı şeyi hissettik" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Kayserispor, deplasmanda Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Kayserispor Teknik Direktörü Markus Gisdol, açıklamalarda bulundu. Gidsol, son anlarda alınan puanın önemli olduğunu belirterek, "Antalyaspor'un nasıl hissettiğini iyi biliyorum. Çünkü biz de son iki maçımızda tamamen aynı şeyi hissettik ve maçın sonunda gol atarak geri döndük" diye konuştu.

"İlk yarıdan memnun değildim"

Takımının performansını değerlendiren Gisdol, "Genel olarak baktığımızda takımın ilk yarıdaki performansından çok mutlu değildim. Oyuncularıma neyi değiştirmemiz gerektiğini söyledim. İkinci yarı çok daha iyi bir performans sergiledik ama kolay bir gol yedik. Şu an itibarıyla kazandığımız puandan dolayı mutluyuz" açıklamasında bulundu.

"Zorlu fikstüre rağmen kayıpsız ilerliyoruz"

Lige çok zor bir fikstürle başladıklarını vurgulayan Gisdol, "Galatasaray, Başakşehir, Göztepe ve bugün lig dördüncüsü olan Antalya ile oynadık. Bu maçlarda sadece Galatasaray'a kaybettik. Ligde böyle bir başlangıç yapıp bu kadar zor beş maç oynayıp sadece birini kaybedecek çok fazla takım olduğunu düşünmüyorum" sözlerini zarf etti.

Önümüzdeki hafta Beşiktaş ile yapacakları maça dikkat çeken Gisdol, "Umarım milli aradan sonra aynı 11 ile devam edebileceğiz. Özellikle maçın ikinci yarısında gösterdiğimiz performans beni umutlandırdı. Süreç içerisinde çok daha iyi oynayacağımızı ve galibiyetler alacağımızı düşünüyorum. Genel olarak baktığımızda adım adım ilerlediğimizi söyleyebilirim" ifadelerini kullandı. - ANTALYA