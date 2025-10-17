Haberler

Kayserispor Teknik Direktörü Djalovic, Samsunspor Maçı Öncesi İddialı Konuştu

Kayserispor'un Teknik Direktörü Radomir Djalovic, Samsunspor ile oynayacakları maça dair her top için mücadele edeceklerini belirtirken, galip gelmek istediklerini açıkladı. Djalovic, takımın sakat oyuncularının geri dönmesiyle daha da güçlü olacaklarını ifade etti.

Kayserispor Teknik Direktörü Radomir Djalovic, Samsunspor maçında her top için savaşacaklarını söyleyerek, "Galip gelen taraf olmak istiyoruz" dedi.

Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında sahasında ağırlayacağı Samsunspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Radomir Djalovic yönetiminde antrenman yapan futbolcular, düz koşunun ardından ısınma hareketleri yaptı.

"Kamp döneminde iyi bir şekilde çalışma fırsatı buldum"

Antrenman öncesinde gazetecilere açıklamalarda bulunan Kayserisporlu futbolcu Youssef Ait Bennasser, "İlk geldiğim zaman en iyi halimde değildim. Takıma girmeye çalışıyordum. Onun içinde hazırlıklar yapıldı. Sonrasında bu hazırlanma sürecinde bir sakatlık yaşadım. Bu sakatlığın neticesinde biraz dinlenmem gerektiğine karar verildi. Sakatlığım geçtikten sonrada çalışmalara başladım. Bu kamp döneminde de iyi bir şekilde çalışma fırsatı buldum. Umut ediyorum ki, Samsunspor karşısında da oynama fırsatı bulabilirim" dedi.

"Her top için savaşacağız"

Kayserispor Teknik Direktörü Radomir Djalovic de, iyi bir kamp süreci geçirdiklerini kaydederek, "Kampın içerisindeki 5-6 antrenmana ekibimle birlikte ben de katıldım. Oyuncularımız orada çok iyi çalıştılar. Bazı sakat oyuncularımız da var. Onların da aramıza katılmasıyla birlikte takım halinde çok daha güçlü hale geleceğiz. Bundan sonraki süreçte elimizden geleni yapacağız. Samsunspor her şeyden önce iyi bir takım. Geçen sene iyi oynadılar. Bu sene iyi oynuyorlar ve Avrupa kupalarına katıldılar. Biz evimizde oynayacağız. Evimizi de oynadığımız maçta en iyi mücadelemizi göstereceğiz. Her top için savaşacağız. Galip gelen taraf olmak istiyoruz" diye konuştu.

Sakat oyuncuların takıma katılmasıyla beraber daha da iyi olacaklarını dile getiren Djalovic, "İyi bir takımımız olduğunu düşünüyorum. İyi bir kadromuz var. Bazı sakat oyuncularımız var. Onların aramıza katılmasını bekliyoruz. Beklerken de bazı oyuncuların yerlerinde değişiklikler oluyor. Farklı pozisyonlarda onları oynatmak durumunda kalıyoruz. Eğer sakat oyuncularımız aramıza katılırsa ve takım halinde olabilirsek önümüzdeki 9 maçta en iyisini sergileyeceğiz. Kış transfer döneminde de neler olacak bakacağız" şeklinde konuştu. - KAYSERİ

