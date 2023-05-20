Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan: 'Maalesef oyuncularımız ligi bitirmiş gibi bir performans gösterdi'

- Çağdaş Atan : "Maalesef oyuncularımız ligi bitirmiş gibi bir performans gösterdi"

KAYSERİ - Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Alanyaspor maçının ardından, "Maalesef oyuncularımız ligi bitirmiş gibi bir performans gösterdi" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Kayserispor, konuk ettiği Corendon Alanyaspor'a 4-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Teknik Direktör Çağdaş Atan, "Tarifi zor bir maç oynadık. Son haftalarda olduğu gibi bu hafta da inanılmaz bireysel hatalardan goller yiyoruz ve bugün de yemeye devam ettik. Rakibin kadrosuna ve dizilişine baktığımızda oyunun kontrolünün bizde olacağını biliyorduk. İstatistiklere baktığımızda çok bir anlam ifade etmese de yüzde 80 topa sahip olduğumuz, çok daha fazla ceza sahasına girdiğimiz bir maçı çok kolay gollerle çok farklı bir şekilde kaybettik. Rakip 5 defa ceza sahasında buluşmuş. 4-0 mağlup olduk. Çok açıklanabilir bir durum değil. Biz 5'incilik 6'ıncılık motivasyonu üzerinde oyuncularımızı ligin bitmediğine inandırmaya çalıştık ama maalesef oyuncularımız bugün ligi bitirmiş gibi bir performans gösterdi. Bugün kadar müthiş gelen oyuncularım bu sezona yakışır bir performansla bugün buradan ayrılmadılar. Buraya kadar gelen taraftarlarımıza bir galibiyet hediye etmek istiyorduk. Bugün olumlu yönde daha değişik skor bekliyorduk ama olmadı" diye konuştu.