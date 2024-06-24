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Kayserispor Teknik Direktörü Burak Yılmaz, A Milli Futbol Takımına Destek Mesajı Yayınladı

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Kayserispor Teknik Direktörü Burak Yılmaz, Portekiz karşısında 3-0 mağlup olan A milli futbol takımına destek mesajı yayınladı. Yılmaz, genç oyunculara güvenilmesi ve destek olunması gerektiğini belirtti.

Kayserispor Teknik Direktörü Burak Yılmaz, Portekiz karşısında 3-0 mağlup olan A milli futbol takımına destek mesajı yayınladı.

Kayserispor Teknik Direktörü Burak Yılmaz, Almanya'da devam eden 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda yer alan A milli futbol takımına destek mesajı yayınladı. Gruptaki ikinci maçında Portekiz karşısında sahadan 3-0 yenik ayrılan ay yıldızlılara sosyal medya hesabından mesaj yayınlayan Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

"Çok genç, potansiyelli, pırıl pırıl bir oyuncu grubuna sahibiz. Hatalar bu oyunun parçası. Gereken dersler çıkarılır. Devam eden turnuvada acımasız eleştiriler kimsenin bir işine yaramayacak. Bizim çocuklara güvenelim, destek olalım."

A Milli futbol takımımız, Çarşamba günü gruptaki son maçında Çekya ile karşılaşacak. Ay yıldızlılar, bu maçtan puan veya puanlar ile ayrılması halinde Son 16 Turu'na katılma hakkı elde edecek. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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