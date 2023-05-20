Kayserispor Teknik Direktörü Atan: 'Bireysel hatalardan gol yemeye devam ettik'

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında konuk ettiği Corendon Alanyaspor'a 4-0 yenilen Yukatel Kayserispor'un teknik direktörü Çağdaş Atan, taraftarlarının önünde sahadan farklı bir şekilde mağlup ayrılmanın üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Atan, son haftalarda olduğu gibi bu maçta da bireysel hatalardan gol yemeye devam ettiklerini belirterek, "Rakibin kadrosuna ve dizilişine baktığımızda oyunun kontrolünün bizde olacağını biliyorduk. İstatistiklere baktığımızda çok bir anlam ifade etmese de yüzde 80 topa sahip olduğumuz, çok daha fazla ceza sahasına girdiğimiz bir maçı çok kolay gollerle çok farklı bir şekilde kaybettik." dedi.

Oyuncularını lige motive etmek için hedefler koyduklarını ama bu yönde bir sonuç alamadıklarını ifade eden Atan, şunları kaydetti:

"Rakip 5 defa ceza sahasında topla buluşmuş, 4-0 mağlup olduk. Çok açıklanabilir bir durum değil. Biz 5'incilik, 6'ncılık motivasyonu üzerinde oyuncularımızı ligin bitmediğine inandırmaya çalıştık ama maalesef oyuncularımız bugün ligi bitirmiş gibi bir performans gösterdi. Bugüne kadar müthiş gelen oyuncularım bu sezona yakışır bir performansla buradan ayrılmadılar. Buraya kadar gelen taraftarlarımıza bir galibiyet hediye etmek istiyorduk. Bugün olumlu yönde daha değişik skor bekliyorduk ama olmadı."