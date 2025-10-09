Kayserispor, Teknik Direktör Markus Gisdol ile yollarını ayırdı
Kayserispor, Teknik Direktör Markus Gisdol ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını duyurdu. Kulüp, Gisdol ve ekibine teşekkür ederek başarılar diledi. Gisdol, Kayserispor'un başında 8 maçta 3 mağlubiyet ve 5 beraberlik elde etmişti.
Sarı-kırmızılı kulüpten konuyla ilgili yapılan yapılan açıklamada, "Teknik Direktör Markus Gisdol ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Kendisine ve ekibine teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz" denildi.
Gisdol, Kayserispor'un başında ligde 8 maçta 3 mağlubiyet ve 5 beraberlik aldı. - KAYSERİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor