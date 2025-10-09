Kayserispor, Teknik Direktör Markus Gisdol ile yollarını ayırdı

Kayserispor, Teknik Direktör Markus Gisdol ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten konuyla ilgili yapılan yapılan açıklamada, "Teknik Direktör Markus Gisdol ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Kendisine ve ekibine teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz" denildi.

Gisdol, Kayserispor'un başında ligde 8 maçta 3 mağlubiyet ve 5 beraberlik aldı. - KAYSERİ