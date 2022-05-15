Kayserispor taraftarında final heyecanı - Haberler

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Kayserispor taraftarında final heyecanı

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Kayserispor taraftarında final heyecanı

Kayserispor taraftarı, Türkiye Kupası final maçına gidecek olmanın heyecanı içerisinde.

İSTANBUL (İHA) - Kayserispor taraftarı, Türkiye Kupası final maçına gidecek olmanın heyecanı içerisinde.

Kayserispor taraftarı, 26 Mayıs Perşembe günü İstanbul'da oynanacak Türkiye Kupası final maçına gitmeye hazırlanıyor. Kapalı Kale taraftar grubu, şehrin muhtelif yerlerine kurduğu stantlar neticesinde maça gitmek isteyen taraftarları kayıt ediyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde final maçı için tahsis edilen 100 otobüsü tıklım tıklım doldurmak isteyen Kapalı Kale taraftar grubu, sarı kırmızılı taraftarların ilgisinden memnun. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / Spor

Türkiye Kupası, Kayserispor, İstanbul, Mayıs, Spor, Haberler

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