Kayserispor-Trabzonspor maçında stada tramvayla ulaşım ücretsiz olacak

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, yarın kentte oynanacak Kayserispor-Trabzonspor maçında tramvay ulaşımının ücretsiz olacağını bildirdi.

Büyükkılıç, yazılı açıklamasında, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında rakibi Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek Yukatel Kayserispor'a desteklerinin sürdüğünü belirtti.

Karşılaşma günü, belirlenen saatlerde tramvaylarda Passolig kartı olan taraftarlar için ulaşımın ücretsiz olacağını aktaran Büyükkılıç, bütün Kayserilileri karşılaşmaya davet etti.

Passolig kartı olan Yukatel Kayserispor taraftarı, 18.30 ile 23.59 saatleri arasında tramvayla stada ücretsiz ulaşabilecek.