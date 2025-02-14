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Kayserispor Taraftarına Bilet Bloke Cezası

Kayserispor Taraftarına Bilet Bloke Cezası
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Kayserispor-Konyaspor maçında kötü tezahürat nedeniyle taraftarın biletleri bloke edildi. Disiplin Kurulu, çirkin tezahüratta bulunan seyircilerin Kayserispor-Göztepe maçına girişini engelledi.

Kayserispor taraftarı, Konyaspor maçında yapmış olduğu kötü ve çirkin tezahürattan ötürü bilet bloke cezası aldı.

Geride kalan hafta oynanan Kayserispor-Konyaspor maçında çirkin ve kötü tezahürattan ötürü Disiplin Kurulu'na sevk edilen Kayserispor taraftarının cezası belli oldu. Kayserispor taraftarına, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'ndan ceza geldi.

Futbol Disiplin Talimatı'nın 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Kuzey Tribün Alt C ve D bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle Kayserispor-Göztepe maçına girişlerinin engellenmesine karar verildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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