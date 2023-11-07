Kayserispor Taraftarı Tribünde Eşinin Doğum Gününü Kutladı
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Kayserispor taraftarı, Alanyaspor maçında tribünde pankart açarak eşinin doğum gününü kutladı. Anıl Aydın Katipoğlu, eşinin fotoğrafını pankarta bastırarak 'İyi ki varsın papatyam, doğum günün kutlu olsun' yazısıyla kutlama yaptı.
Kayserispor taraftarı, Alanyaspor maçında tribünde pankart açarak eşinin doğum gününü kutladı.
Süper Lig ekiplerinden Kayserispor taraftarları, tribünde renkli görüntüler oluşturuyor. Ligin 11. haftasında oynanan Kayserispor - Corendon Alanyaspor maçında Kayserispor taraftarı Anıl Aydın Katipoğlu, eşinin doğum gününü tribünde kutladı. Eşi Sevim ve kızları Tülay Ece'nin fotoğrafını pankarta bastıran Anıl Aydın Katipoğlu; 'İyi ki varsın papatyam, doğum günün kutlu olsun' yazısıyla eşinin doğum gününü kutladı. Katipoğlu'nun pankartlı kutlaması, tribünden alkış aldı. - KAYSERİ