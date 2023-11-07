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Kayserispor Taraftarı Tribünde Eşinin Doğum Gününü Kutladı

Kayserispor taraftarı, Alanyaspor maçında tribünde pankart açarak eşinin doğum gününü kutladı. Anıl Aydın Katipoğlu, eşinin fotoğrafını pankarta bastırarak 'İyi ki varsın papatyam, doğum günün kutlu olsun' yazısıyla kutlama yaptı.