Kayserispor, Süper Ligdeki ilk galibiyetini elde etti
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Süper Lig'de mücadele veren Kayserispor, 2023-2024 futbol sezonundaki ilk galibiyetini elde etti. Samsunspor'u 16. dakikada Anthony Uzodimma ve 38. dakikada Mame Baba Thiam'ın attığı gollerle mağlup eden Kayserispor, ligdeki ilk galibiyetine imza attı.
Kayserispor, Süper Ligdeki ilk galibiyetini elde etti.
Süper Lig'de mücadele veren Kayserispor, 2023-2024 futbol sezonundaki ilk galibiyetini elde etti. Ligin ilk 2 haftasında Galatasaray ve İstanbulspor berabere kalan sarı kırmızılı ekip, üçüncü haftada sahasında Samsunspor'u konuk etti.
Samsunspor'u 16. dakikada Anthony Uzodimma ve 38. dakikada Mame Baba Thiam'ın attığı gollerle 3 puanı hanesine yazdıran Kayserispor, ligdeki ilk galibiyetine imza attı. Sarı kırmızılılar 3. hafta sonunda 2 beraberlik ve 1 galibiyet alarak 5 puan topladı.
İkinci iç saha maçında rakibini mağlup etmeyi başaran sarı kırmızılılar, ligin 4. haftasında deplasmanda Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek. - KAYSERİ