Kayserispor, Süper Ligdeki ilk galibiyetini elde etti

Süper Lig'de mücadele veren Kayserispor, 2023-2024 futbol sezonundaki ilk galibiyetini elde etti. Samsunspor'u 16. dakikada Anthony Uzodimma ve 38. dakikada Mame Baba Thiam'ın attığı gollerle mağlup eden Kayserispor, ligdeki ilk galibiyetine imza attı.