Kayserispor, Süper Lig sezonu için hazırlıklarına devam ediyor
Kayserispor, Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonunun hazırlıklarına devam etti. Teknik direktör Burak Yılmaz yönetimindeki idmanda futbolcular, taktik, koordinasyon ve pas çalıştı. Kayserispor, yarın yapacağı antrenmanla sezon hazırlıklarını sürdürecek.
| Kayserispor, Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonunun hazırlıklarına devam etti.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kayserispor Recep Mamur Tesisleri'nde teknik direktör Burak Yılmaz yönetimindeki idmanda futbolcular, taktik, koordinasyon ve pas çalıştı.
Kayserispor, yarın yapacağı antrenmanla sezon hazırlıklarını sürdürecek.