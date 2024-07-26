Kayserispor, Süper Lig sezonu için hazırlıklarına devam ediyor

Kayserispor, Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonunun hazırlıklarına devam etti. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kayserispor Recep Mamur Tesisleri'nde teknik direktör Burak Yılmaz yönetimindeki idmanda futbolcular, taktik, koordinasyon ve pas çalıştı. Kayserispor, yarın yapacağı antrenmanla sezon hazırlıklarını sürdürecek.