Kayserispor, Süper Lig'in ilk maçında berabere kalarak haftayı 13. sırada tamamladı
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Süper Lig'in 2023-2024 futbol sezonunda ilk hafta maçları tamamlandı. Kayserispor, Galatasaray ile golsüz berabere kalarak haftayı 13. sırada noktaladı.
Kayserispor, Süper Ligin ilk maçında golsüz berabere kalarak haftayı 13. sırada tamamladı.
Süper Lig 2023-2024 futbol sezonunda ilk hafta maçları tamamlandı. 10 müsabakanın oynandığı ilk haftada fileler 25 kez havalandı. En gollü maç Pendikspor-Hatayspor maçı oldu. Bu müsabakayı Hatayspor 5-1 kazanırken Kayserispor ise sahasında Galatasaray ile 0-0 berabere kaldı. Oynanan 10 müsabaka sonrasında Hatayspor averajla ilk haftayı lider tamamladı. Alanyaspor, Kasımpaşa, Adana Demirspor, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor ilk haftayı 3 puanla tamamlayan ekipler oldu. Galatasaray ile golsüz berabere kalan Kayserispor, ilk haftayı 13. sırada noktaladı.
Pendikspor, sezona farklı yenilgi ile başlayarak haftayı son sırada tamamladı. - KAYSERİ