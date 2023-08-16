Kayserispor, Süper Lig'in ilk maçında berabere kalarak haftayı 13. sırada tamamladı

Kayserispor, Süper Ligin ilk maçında golsüz berabere kalarak haftayı 13. sırada tamamladı.

Süper Lig 2023-2024 futbol sezonunda ilk hafta maçları tamamlandı. 10 müsabakanın oynandığı ilk haftada fileler 25 kez havalandı. En gollü maç Pendikspor-Hatayspor maçı oldu. Bu müsabakayı Hatayspor 5-1 kazanırken Kayserispor ise sahasında Galatasaray ile 0-0 berabere kaldı. Oynanan 10 müsabaka sonrasında Hatayspor averajla ilk haftayı lider tamamladı. Alanyaspor, Kasımpaşa, Adana Demirspor, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor ilk haftayı 3 puanla tamamlayan ekipler oldu. Galatasaray ile golsüz berabere kalan Kayserispor, ilk haftayı 13. sırada noktaladı.

Pendikspor, sezona farklı yenilgi ile başlayarak haftayı son sırada tamamladı. - KAYSERİ