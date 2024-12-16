Kayserispor, Süper Lig'de Mağlup Olarak 16. Sıraya Geriledi
Kayserispor, Süper Lig'in 16. haftasında Antalyaspor'a 2-0 yenilerek puan tablosunda bir basamak gerileyerek 16. sıraya düştü. Deplasmandan puansız dönen takım, şu an küme düşme hattında yer alıyor.
Kayserispor, Süper Lig'in 16. haftasında aldığı yenilgi sonrasında bir basamak geriledi ve haftayı 16. sırada tamamladı.
Süper Lig'de 16. haftasında Antalyaspor ile karşılaşan ve müsabakayı 2-0 mağlup noktalayan Kayserispor, puan tablosunda bir basamak geriledi. Deplasmandan puansız dönen sarı kırmızılılar, küme düşme hattı içerisine girdi. Kayserispor haftayı 16. sırada noktaladı.
Oynadığı 16 maçta 3 galibiyet 6 beraberlik alan ve 7 kez de mağlup olan Kayserispor, 15 puanda kaldı. Bu hafta sahasında lig lideri Galatasaray ile karşılaşacak olan sarı kırmızılılar, Bodrumspor ile deplasmanda sonrasında Samsunspor ile sahasında 3 puan mücadelesi verecek. - KAYSERİ