Haberler

Kayserispor, Süper Lig'de Kalesinde En Çok Gol Gören Takım Oldu

Kayserispor, Süper Lig'de Kalesinde En Çok Gol Gören Takım Oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Süper Lig'de 12 haftayı geride bırakan Kayserispor, oynadığı 5 maçta kalesinde toplam 19 gol görerek en çok gol yiyen takım oldu. Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor, Samsunspor ve Fenerbahçe'ye karşı 5 yenilgi alan Kayserispor, milli araya 9 puanla 16. sırada girdi.

Kayserispor ; Süper Lig'de oynadığı ve yenildiği 5 müsabakanın 4'ünde kalesinde 4'er gol gördü.

Süper Lig'de geride kalan 12 haftayı 9 puanla kapatan Kayserispor, 5 kez yenildi. Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor, Samsunspor ve Fenerbahçe'ye mağlup olan Kayserispor, bu maçlarda kalesinde toplam 19 gol gördü. Samsunspor ile oynadığı müsabakada 3 gol yiyen Kayserispor, diğer yenildiği müsabakaların hepsinde kalesinde 4'er gol gördü.

Geride kalan 12 haftada Süper Lig'in kalesinde en çok gol gören takım olan Kayserispor, milli araya 9 puanla 16. sırada girdi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Balıkesir'de 4.9 büyüklüğünde bir deprem daha

Balıkesir beşik gibi! Korkutan bir deprem daha
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cemre Baysel'den yeni aşk hamlesi! Ünlü pilotla görüntülendi

Yeni aşk hamlesi! Bu kez yanındaki isim şaşırttı
Günün simge fotoğrafı serhat şehrimizden! Saat tam 09.05'te çekildi

Günün simge fotoğrafı serhat şehrimizden
Ersin Destanoğlu'ndan bahis iddialarına ret

PFDK'ye sevk edilen Ersin Destanoğlu hemen telefona sarıldı
Giresun'un Bulancak ilçesinde siren çalmadı! Belediye tepkiler sonrası açıklama yaptı

Saat 9'u 5 geçe siren çalmadı, ilçe karıştı! Belediyeden açıklama var
Cemre Baysel'den yeni aşk hamlesi! Ünlü pilotla görüntülendi

Yeni aşk hamlesi! Bu kez yanındaki isim şaşırttı
Bahis oynadığı gerekçesiyle PFDK'ye sevk edilen Necip Uysal'dan açıklama

Bahis oynadığı iddia edilen Necip'ten ilk açıklama
Futbolcuları bahis listesinde yer almıştı! Fatih Karagümrük'ten TFF'nin bahis soruşturmasına destek

Futbolcuları da PFDK'ye sevk edilen kulüpten TFF'ye açık destek
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan anma töreninde çok konuşulacak Atatürk sözleri

Erdoğan'dan anma töreninde çok konuşulacak Atatürk sözleri
Cumhurbaşkanlığı, infial yaratan 10 Kasım iddiasını yalanladı

10 Kasım iddiası infial yarattı, Cumhurbaşkanlığından jet yanıt geldi
Filistinli esire tecavüz görüntülerini sızdıran eski askeri başsavcı, intihar şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

İsrail'i karıştıran tecavüz görüntüsü! Başsavcı hastaneye kaldırıldı
e-Devlet kilitlendi! Tüm kullanıcılar aynı mesajla karşılaşıyor

e-Devlet kilitlendi! Tüm kullanıcılar aynı mesajla karşılaşıyor
Emine Erdoğan, Mustafa Kemal Atatürk'ü andı; herkes kullandığı kelimenin anlamını aratıyor

Herkes Atatürk'ü anma mesajında kullandığı kelimenin anlamını aratıyor
İspanyol devi Atletico Madrid satıldı

Büyük sürpriz! İspanyol devi resmen satıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.