Kayserispor, Süper Lig'de Kalesinde En Çok Gol Gören Takım Oldu

Kayserispor ; Süper Lig'de oynadığı ve yenildiği 5 müsabakanın 4'ünde kalesinde 4'er gol gördü.

Süper Lig'de geride kalan 12 haftayı 9 puanla kapatan Kayserispor, 5 kez yenildi. Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor, Samsunspor ve Fenerbahçe'ye mağlup olan Kayserispor, bu maçlarda kalesinde toplam 19 gol gördü. Samsunspor ile oynadığı müsabakada 3 gol yiyen Kayserispor, diğer yenildiği müsabakaların hepsinde kalesinde 4'er gol gördü.

Geride kalan 12 haftada Süper Lig'in kalesinde en çok gol gören takım olan Kayserispor, milli araya 9 puanla 16. sırada girdi. - KAYSERİ