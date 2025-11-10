Kayserispor, Süper Lig'de Kalesinde En Çok Gol Gören Takım Oldu
Süper Lig'de 12 haftayı geride bırakan Kayserispor, oynadığı 5 maçta kalesinde toplam 19 gol görerek en çok gol yiyen takım oldu. Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor, Samsunspor ve Fenerbahçe'ye karşı 5 yenilgi alan Kayserispor, milli araya 9 puanla 16. sırada girdi.
Kayserispor ; Süper Lig'de oynadığı ve yenildiği 5 müsabakanın 4'ünde kalesinde 4'er gol gördü.
Süper Lig'de geride kalan 12 haftayı 9 puanla kapatan Kayserispor, 5 kez yenildi. Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor, Samsunspor ve Fenerbahçe'ye mağlup olan Kayserispor, bu maçlarda kalesinde toplam 19 gol gördü. Samsunspor ile oynadığı müsabakada 3 gol yiyen Kayserispor, diğer yenildiği müsabakaların hepsinde kalesinde 4'er gol gördü.
Geride kalan 12 haftada Süper Lig'in kalesinde en çok gol gören takım olan Kayserispor, milli araya 9 puanla 16. sırada girdi. - KAYSERİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor