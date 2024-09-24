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Kayserispor Süper Lig'de Galibiyet Hasretini Sürdürüyor

Kayserispor Süper Lig'de Galibiyet Hasretini Sürdürüyor
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Süper Lig'in 6. haftasında Göztepe'ye 3-0 mağlup olan Kayserispor, sezona galibiyetle başlayamayarak 17. sırada yer alıyor. 5 maçta 3 beraberlik ve 2 yenilgi alan sarı-kırmızılılar, küme düşme hattından çıkmayı henüz başaramadı.

Süper Lig'in 6. haftasında Göztepe ile karşılaşan Kayserispor, 3 golle mağlup olurken bu sezon henüz galibiyet alamadı.

Süper Lig'de mücadele veren Kayserispor, henüz galibiyet alamadı. Ligin ilk haftasını BAY olarak geçen sarı-kırmızılılar, sonrasında oynadığı 5 maçta da galibiyet alamadı. 3 beraberlik ve 2 yenilgisi bulunan Kayserispor, topladığı 3 puanla 17. sırada yer aldı.

Küme düşme hattından çıkmayı henüz başaramayan Kayserispor, sahasında Sivasspor'a ve deplasmanda Göztepe'ye mağlup olurken Konyaspor, Eyüpspor ve Trabzonspor maçlarından beraberlikler ile ayrıldı.

Kayserispor, bu sezon Süper Lig'de oynadığı 5 maçta rakip filelere 5 gol atarken kalesinde ise 9 gol gördü. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Kayserispor kayseri

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