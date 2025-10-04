Haberler

Kayserispor Süper Lig'de Galibiyet Alamadı

Kayserispor, Süper Lig'de oynadığı 8 maçta galibiyet elde edemeyerek 5 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sezonu sürdürüyor.

Süper Lig'de mücadele eden Kayserispor, oynadı 8 müsabakada galibiyet yüzü göremedi. Alman Teknik Direktör Markus Gisdol yönetiminde 8 lig maçına çıkan sarı kırmızılılar, 5 kez berabere kalırken 3 kez de mağlup oldu.

Kayserispor, Başakşehir, Kocaelispor, Göztepe, Antalyaspor ve Gençlerbirliği takımları ile berabere kalırken Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'a da mağlup oldu. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
