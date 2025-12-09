Kayserispor en fazla gol yiyen takım
Kayserispor, Süper Lig'de geride kalan 15 haftada 32 gol yiyerek, ligin en fazla gol yiyen takımı konumuna geldi. Ekip, -17 gol averajıyla savunmadaki sorunlarını gözler önüne seriyor.
Kayserispor, Süper Lig'de geride kalan 15 haftada en fazla gol yiyen takım oldu.
Bu sezon savunmada büyük sıkıntı yaşayan Kayserispor, geride kalan 15 hafta itibarıyla kalesinde 32 gol gördü. Ligin en fazla gol yiyen takımı konumunda bulunan sarı kırmızılı ekip, -17 gol averajına sahip. Süper Lig'de geride kalan 17 hafta neticesinde Kayserispor'dan sonra en fazla gol yiyen takım 29 golle Karagümrük olurken, en az gol yiyen takım ise 9 golle Göztepe oldu. - KAYSERİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor