Kayserispor Süper Lig'de Beşinci Yenilgisini Aldı

Kayserispor, Süper Lig'de bu sezon ligde beşinci yenilgisini aldı.

Süper Lig'de mücadele veren Kayserispor; ligde oynadığı 12. maçında 5. kez yenildi. Fenerbahçe ile deplasmanda oynadığı maçta rakibine 4-2'lik sonuç ile yenilen sarı kırmızılılar, haftayı puansız noktaladı. Kayserispor; ligde oynadığı 12 maçta 1 galibiyet, 6 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı. Sarı kırmızılılar; ligin 1. haftasında Beşiktaş'a, ligin 3. haftasında Galatasaray'a, 8. haftasında Trabzonspor'a, 9. haftasında Samsunspor'a ve 12. haftasında Fenerbahçe'ye mağlup oldu.

Sarı kırmızılılar mağlup olduğu maçlarda 3 gol atarken kalesinde ise 19 gol gördü. - KAYSERİ