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Kayserispor Süper Lig'de Beraberlikte Zirveye Oynuyor

Kayserispor Süper Lig'de Beraberlikte Zirveye Oynuyor
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Kayserispor, Süper Lig'de geride kalan 12 haftada en çok berabere kalan takımlardan biri oldu ve sahasında hiç galibiyet elde edemedi.

Kayserispor, Süper Lig'de geride kalan 12 haftada en çok berabere kalan iki takımdan biri oldu.

Süper Lig'de geride kalan 12 haftada sahasında kazanamayan 3 takımdan biri olan Kayserispor, oynadığı maçlarda da en çok berabere kalan 2 takımdan biri olarak görüldü. Karadeniz ekibi Trabzonspor gibi Kayserispor da ligde oynadığı 11 maçta 2 galibiyet, 3 mağlubiyet alıp 6 kez berabere kaldı.

12 puanla 15. sırada bulunan sarı kırmızılılar, Kasımpaşa ve Adana Demirspor ile sahasında kazanamayan 3 ekip arasında da görülüyor. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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