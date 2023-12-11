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Kayserispor, Süper Lig'de 18 yılın en iyi başlangıcını yaptı

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Kayserispor, Süper Lig'de 15 haftada 29 puan toplayarak 3. sırada yer aldı. Son 18 yılın en iyi lig başlangıcını yapan sarı-kırmızılı takım, attığı 7 kafa golüyle de dikkat çekti.

Süper Lig'de bu sezon aldığı sonuçlarla dikkat çeken Kayserispor, son 18 yılın en iyi lig başlangıcını yaptı. Sarı-kırmızılı takım 6 bin 581 gün sonra ligde ilk 15 haftada 29 puan toplayarak 3'üncü sırada yer aldı.

Süper Lig'in 15'inci haftasında kendi sahasında Pendikspor'u, Thiam ve Bahoken'in golleri ile 2-0 mağlup eden Kayserispor puanını 29'a yükseltti. Teknik direktör Recep Uçar yönetiminde, son 7 haftada 6 galibiyet ve 1 beraberlik alan sarı kırmızılı ekip, kendi sahasında oynadığı 8 karşılaşmada ise mağlubiyet yüzü görmedi. Bu sezon gösterdiği başarılı grafik ile dikkatleri üzerine çeken Kayserispor, ligde de 3'üncü sırada yer aldı ve Süper Lig'de 6 bin 581 gün sonra en iyi ilk 15 haftasını geride bırakmış oldu. En son 2005-06 sezonunda Ertuğrul Sağlam yönetiminde ilk 15 haftada 9 galibiyet ve 2 beraberlik alarak 29 puan toplayarak, bu başarıya imza atan sarı-kırmızılı takım söz konusu sezonda Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ardından puan sıralamasında 3'üncü sırada yer almıştı. Öte yandan, sarı kırmızılılar bu sezon attığı 7 kafa golü ile ligde Trabzonspor ile birlikte en fazla kafa golüne imza atan takımı oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Kayserispor Pendikspor Süper Lig Futbol Spor Güncel Haberler

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