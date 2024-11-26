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Kayserispor, Süper Lig'de 15. Sırada Kaldı

Kayserispor, Süper Lig'de 15. Sırada Kaldı
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Kayserispor, Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe'ye karşı 6-2 mağlup olarak puan tablosunda 15. sırada yer aldı. Küme düşme hattının hemen üzerinde 12 puanla bulunan Kayserispor, milli aradan önce Kasımpaşa galibiyetiyle moral bulmuştu.

Kayserispor, Süper Lig'in 13. haftasını 15. sırada tamamladı.

Kayserispor, Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe'ye karşı farklı mağlup olduktan sonra puan tablosunda 15. sırada kaldı. Geride kalan haftayı Kasımpaşa galibiyeti ile noktalayarak, milli araya moralli giren ve sonrasında sahasında Fenerbahçe ile karşılaşan Kayserispor, 6-2'lik mağlubiyet aldı.

Farklı yenilgi sonrasında 12 puanla 15. sırada kalan Kayserispor, küme düşme hattının hemen üzerinde bulunuyor. Süper Lig'de son 4 takım arasında ise 11'er puanlı Alanyaspor ile Bodrumspor, 7 puanlı Hatayspor ile 2 puanlı Adana Demirspor yer alıyor. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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