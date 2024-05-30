Kayserispor Stadyumu'nun Zemini Yenileniyor
Kayserispor'un maçlarının oynandığı RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nun zemini yenilenmeye başlandı. 2023-2024 sezonunda zeminin kötü olması nedeniyle uyarı alan kulüp, yeni sezonda yeni zeminde mücadele edecek.
Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'a ev sahipliği yapan RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nun zemini yenilenmeye başlandı.
Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'un maçlarının oynadığı RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda yenileme çalışmaları başladı. 2023-2024 sezonunda zeminden ötürü Türkiye Futbol Federasyonu'ndan uyarı da alan Kayserispor Kulübü, zemin yenileme çalışmalarını gerçekleştirilirken, stadın zemini tamamen söküldü ve yeniden yeşillendirilecek. 2023-24 sezonunda oynanan birçok maçta zeminin kötü olmasından şikayetçi olan Teknik Direktörler ve futbolcular yeni sezonda yeni zeminde mücadele edecekler.
Birçok yeniliklerin uygulanacağı zemin 2024-2025 sezonunu öncesi hazır hale getirilecek. - KAYSERİ