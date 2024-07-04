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Kayserispor Stadyumu'nda Zemin İyileştirme Çalışmaları Tamamlandı

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Kayserispor'un maçlarını oynadığı RHG Enertürk Enerji Stadyumu'na 7 bin 848 metrekare çim serilerek zemin iyileştirme çalışmaları tamamlandı. Saha sıyırma, temiz kum çekim ve lazer tesviye makinesi kullanılarak yapılan çalışmalar sonucunda saha UEFA ve FIFA standartlarına uygun hale getirildi.

Kayserispor'un maçlarını oynadığı RHG Enertürk Enerji Stadyumu'na 7 bin 848 metrekare çim serilerek zemin iyileştirme çalışmaları tamamlandı.

ACES Europe Derneği tarafından 2024 yılı Avrupa Spor Şehri ünvanı Kayseri, altyapısını geliştirmeye devam ediyor. Bu kapsamda şehrin UEFA standartlarında olan RHG Enertürk Enerji Stadyumu, yine UEFA ve FIFA standartlarına uygun olarak hazırlanan ve birçok testi başarılı şekilde geçen sahada çim serimi işlemlerini tamamladı.

Saha sıyırma işlemleri ile başlanan yenilemede, mevcut kotun 25 santimetre altına inildi. Ayrıca temiz kum çekim işlemi yapılarak, saha seviyesi 10 santimetre düşürülen ve lazer tesviye makinesi ile beşik çatı formatına getirilen sahada çim serimi, ortalama 5 gün sürdü. Stadyumda yapılan çim serimi çalışmalarında, toplam 7 bin 848 metrekare çim serimi yapılırken, çimlerin kök salması için 1 hafta dinlendirilerek gözlemlenmesinin ardından HYBRIT sistem çalışmalarına geçilecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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