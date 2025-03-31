Özel: Adil Karaismailoğlu'nu İBB'ye kayyum yapmaya çalıştılar ama olmadı

Özel bu ismi ilk kez açıkladı: İBB'ye kayyum atamak istiyorlar
Fransa'da aşırı sağcı Le Pen yolsuzluktan suçlu bulundu

Cumhurbaşkanlığı adaylığını açıklamıştı, siyasetten men edildi
Trump, İran'ı açık açık tehdit etti: Ya imzalarsınız ya da bombalarım

Bir ülkeyi açık açık tehdit etti: Ya imzalarsınız ya da bombalarım
Tekel bayisinde emekli polisi öldüresiye darbettiler: 15 gözaltı

Aralarına aldıkları emekli polisi öldüresiye dövdüler

Kayserispor, Son 5 Maçında Mağlup Olmadı

Kayserispor, Son 5 Maçında Mağlup Olmadı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Süper Lig ekibi Kayserispor, sahasında oynadığı son 5 müsabakada 4 galibiyet ve 1 beraberlik elde ederek mağlup olmadı. Bu süreçte 13 puan toplayan takım, kalesinde sadece 3 gol gördü.

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, bu sezon sahasında oynadığı son 5 maçta mağlup olmuyor.

Süper Lig'de mücadele veren Kayserispor, son haftalarda sahasında mağlup olmuyor. Ligin ikinci yarısında iç sahada 5 müsabakaya çıkan Kayserispor, 4 galibiyet 1 beraberlik elde etti. Sarı-kırmızılılar, sahasında Trabzonspor ile golsüz berabere kalırken Konyaspor'u, Göztepe'yi, Başakşehir'i ve Hatayspor'u mağlup etti. Söz konusu süreçte hanesine 13 puan yazdıran Kayserispor, 12 gol atarken kalesinde ise 3 gol gördü.

Kayserispor'un sahasında oynadığı son 5 maç ve neticeleri ise şu şekilde:

Kayserispor - Trabzonspor: 0-0

Kayserispor - Konyaspor: 3-2

Kayserispor - Göztepe: 1-0

Kayserispor - Başakşehir: 3-1

Kayserispor - Adana Demirspor: 5-0 - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.