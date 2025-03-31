Kayserispor, Son 5 Maçında Mağlup Olmadı

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, bu sezon sahasında oynadığı son 5 maçta mağlup olmuyor.

Süper Lig'de mücadele veren Kayserispor, son haftalarda sahasında mağlup olmuyor. Ligin ikinci yarısında iç sahada 5 müsabakaya çıkan Kayserispor, 4 galibiyet 1 beraberlik elde etti. Sarı-kırmızılılar, sahasında Trabzonspor ile golsüz berabere kalırken Konyaspor'u, Göztepe'yi, Başakşehir'i ve Hatayspor'u mağlup etti. Söz konusu süreçte hanesine 13 puan yazdıran Kayserispor, 12 gol atarken kalesinde ise 3 gol gördü.

Kayserispor'un sahasında oynadığı son 5 maç ve neticeleri ise şu şekilde:

Kayserispor - Trabzonspor: 0-0

Kayserispor - Konyaspor: 3-2

Kayserispor - Göztepe: 1-0

Kayserispor - Başakşehir: 3-1

Kayserispor - Adana Demirspor: 5-0 - KAYSERİ