Kayserispor Son 12 Maçta Galibiyet Alamadı

SÜPER Lig'de mücadele eden Zecorner Kayserispor geçen sezon evinde kazandığı Antalyaspor maçının ardından çıktığı 12 maçta galibiyet yüzü göremedi.

Süper Lig'de son yıllarda mali anlamda zor günler geçiren Kayserispor, bu sezon çıktığı 9 karşılaşmada da gelip gelemedi. Sarı-kırmızılılar, ligdeki son galibiyetini geçen sezon 12 Mayıs'ta kendi sahasında konuk ettiği Antalyaspor'u 3-1'lik skor ile mağlup ederek almıştı. Süper Lig'de çıktığı son 12 karşılaşmada da galip gelemeyen Kayserispor, bu süreçte çıktığı maçlarda 6 beraberlik alıp, 6 kez de sahadan mağlup ayrıldı.