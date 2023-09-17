Kayserispor-Sivasspor maçında hayatını kaybeden taraftarlar anıldı

17 Eylül 1967'de oynanan Kayserispor-Sivasspor maçında çıkan olaylarda hayatını kaybeden 43 taraftar, 'Çolak Selo' lakaplı Selahattin Elbay tarafından mezarları başında anıldı. Elbay, olayların bir daha yaşanmaması için dua etti.

17 Eylül 1967'de oynanan Kayserispor-Sivas spor maçında çıkan olaylarda ezilerek hayatını kaybeden 43 taraftarı, o dönemde Sivas spor'un formasını giyen 'Çolak Selo' lakaplı 78 yaşındaki Selahattin Elbay, mezarları başında tek başına andı.

Kayseri'de 17 Eylül 1967'de oynanan Kayserispor-Sivas spor maçına Sivas'tan 40 otobüs, 20 minibüs ve trenle çok sayıda taraftar gitmişti. Maçın 25. dakikasında Küçük Oktay'ın golü sonrası karşılaşmada olaylar çıktı. Kavgadan kendini korumak isteyen Sivas spor taraftarları da tribünlerden çıkmak istedi. Çıkış kapısının içeriye doğru açılması nedeniyle çıkan izdihamda 43 kişi hayatını kaybetmişti.

Olayın yıl dönümü nedeniyle Sivas spor'da o dönem forma giyen eski futbolcu 'Çolak Selo' lakaplı Selahattin Elbay, ezilerek vefat edenlerin Yukarı Tekke'de bulunan mezarlığına giderek tek başına dua etti.

"Bir daha bu tür olaylar yaşanmasın"

Selahattin Elbay, Türk futbol tarihinin 'En kara günü' olarak tarihe geçen anları İhlas Haber Ajansı'na anlattı. Elbay, "1967 yılında kurulan Sivas spor'a ilk imzayı atan futbolcuyum. Sivas spor'a 8 sene futbolculuk olarak hizmet verdim. Daha sonra da 5 sene teknik direktör olarak hizmette bulundum. Her sene zaten böyle ben tek başıma geliyorum. Burada o maçta hayatını kaybedenlere rahmetler diliyorum. Fatiha okuyorum. Dualar ediyorum. Allah rahmet eylesin. O maçta oynayan ve Sivas'ta yaşayan tek kişi olarak buradayım. Böyle bir olayların bir daha meydana gelmemesi için Cenabı Allah'a duada bulunuyoruz. Uzun yıllar işte o olaylardan sonra Kayseri, Sivas arasında kırgınlık, dargınlık oldu ve iki şehir birbirinden adeta koptu. Sonradan bir maçta tekrardan onlarla barıştık. Sporda dostluk, barış, kardeşliğin olmasını her zaman temenni ediyoruz. Böyle bir olayların bir daha yaşanmamasını Cenabı Allah'tan diliyoruz. Dünya spor tarihine kara bir leke olarak geçti bu olay. Dileriz bundan sonra Kayseri, Sivas arasında dostluk daha pekiştirilerek devam eder. Sporda böyle vahim olayların yaşanmaması en büyük temennimiz. 56. yılında o olaylardan sonra hayatını kaybedenlere yüce Allah'tan rahmetler diliyorum. Mekanları cennet olsun. Bir daha böyle olaylar yaşanmasın" ifadelerini kullandı. - SİVAS