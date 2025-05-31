Kayserispor, Sezonu Samsunspor'la Deplasmanda Noktalıyor

Kayserispor, Sezonu Samsunspor'la Deplasmanda Noktalıyor
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Kayserispor, Süper Lig 2024-2025 sezonunu Samsunspor ile deplasmanda oynayacağı maçla sonlandıracak. Sezon boyunca ligde kalmayı başaran Kayserispor, eksik oyuncularla sahaya çıkacak.

Kayserispor, sezonu Karadeniz deplasmanında noktalayacak. Sarı Kırmızılılar, son hafta maçında Samsunspor ile karşılaşacak.

Süper Lig'de 2024-2025 sezonu nihayetleniyor. Galatasaray'ın şampiyon olduğu, Bodrumspor, Sivasspor, Hatayspor ve Adana Demirspor'un küme düştüğü sezonda ligde kalmayı başaran Kayserispor, son hafta maçına Karadeniz'de çıkacak. Samsunspor'un konuğu olacak Kayserispor, bugün deplasmana giderek kampa giriyor.

Sezonu puan veya puanlar alarak noktalamak arzusunda olan Kayserispor'da önemli eksikler var. Yarın oynanacak maçta kaleci Bilal Bayezit, kaptan Gökhan Sazdağı, Lionel Carole, Hasan Ali Kaldırım, Mehdi Bourabia, Carlos Mane, Stephane Bahoken görev alamayacak. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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