Kayserispor sezonu noktalıyor - Haberler

Yukatel Kayserispor bu sezon ligdeki son maçında yarın Sivasspor'un konuğu olacak.

Süper Lig'de mücadele veren Kayserispor, sezonun son lig maçına çıkacak. Yarın deplasmanda Sivasspor ile karşılaşacak Kayserispor, sezonu galibiyetle noktalamak istiyor. Hazırlıklarını tamamlayan sarı kırmızılı ekip, sahaya rotasyonlu bir kadro ile çıkacak. Mert Çetin, Gavranovic ve Bernard Mensah'ın sakatlığından ötürü oynayamayacağı maçta Onur Bulut, Mame Thiam, Hosseini, Kemen gibi oyunculara da forma verilmeyecek.

Sivasspor ile Kayserispor arasındaki müsabaka yarın saat 16: 00'da başlayacak. Maçı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / Spor