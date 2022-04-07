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Kayserispor seyirci rekoru kırdı

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Kayserispor seyirci rekoru kırdı

Yukatel Kayserispor bu sezon en çok seyirciyi Fenerbahçe ile oynadığı Süper Lig maçında topladı.

Yukatel Kayserispor bu sezon en çok seyirciyi Fenerbahçe ile oynadığı Süper Lig maçında topladı.

Kayserispor'un bu sezon sahasında oynadığı müsabakalar arasında en çok seyirci topladığı maç Fenerbahçe maçı oldu. Süper Lig'de mücadele veren Kayserispor, geride kalan hafta sahasında oynadığı Fenerbahçe maçında sezonun seyirci rekorunu kırdı. Kadir Has Stadında bu sezon 16 maça çıkan Kayserispor, geride kalan hafta oynadığı Fenerbahçe maçında 13 bin 139 kişiyi tribünlere çekmeyi başardı. Sarı kırmızılılar, daha önce Konyaspor, Alanyaspor ve Galatasaray maçlarında binlerce seyirciyi tribüne çekmeyi başarırken ilk kez 10 binin üzerinde seyirciye karşı oynadı. - KAYSERİ

Kayserispor seyirci rekoru kırdı

Kayserispor seyirci rekoru kırdı

İhlas Haber Ajansı / Spor

Spor Toto Süper Lig, Kayserispor, Fenerbahçe, Spor, Haberler

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