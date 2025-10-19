Kayserispor - Samsunspor Maçında İlk Yarı: 0-1
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Kayserispor, evinde Samsunspor ile karşılaştı. Mücadelenin ilk yarısı, Samsunspor'un Carlo Holse'nin golüyle 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
4. dakikada Cardoso'nun pasında topla buluşan Tuci'nin vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti.
6. dakikada sol kanattan ceza sahası içine giren Musaba'nın vuruşunda top savunma tarafından uzaklaştırıldı.
14. dakikada Zeki'nin kullandığı serbest vuruşta top auta gitti.
26. dakikada Benes'in kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak kaleci Okan'ın kucağında kaldı.
36. dakikada Ntcham'ın pasında kaleci Bilal ile karşı karşıya kalan Musaba'nın vuruşunda top auta gitti.
45. dakikada Ntcham'ın sol kanada pasında Tomasson, ceza sahasına yaptığı ortada Holse kafayı vurarak meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 0-1
Hakemler: Ümit Öztürk, Ogün Kamacı, Göktuğ Hazar Erel
Kayserispor: Bilal Bayazit, Ramazan Civelek, Denswill, Arif Kocaman, Lionel Carole, Furkan Soyalp, Ait Bennasser, Carlos Mane, Benes, Cardoso, Indrit Tuci
Yedekler: Onurcan Piri, Abdulsamet Burak, Onugkha, Mendes, Mehmet Eray Özbek, Burak Kapacak, Dorukhan Toköz, Aaron Opoku, Nurettin Korkmaz, Talha Sarıarslan
Teknik Direktör: Radomir Dalovic
Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Lubo Satka, Van Drongelen, Tomasson, Makoumbou, Coulibaly, Carlo Holse, Ntcham, Musaba, Mouandilmadji
Yedekler: Albert Posiadala, Mendes, Celil Yüksel, Emre Kılınç, Cherif Ndiaye, Polat Yaldır, Borevkovic, Soner Gönül, Yunus Emre Çift, Sousa
Teknik Direktör: Thomas Reis
Gol: Carlo Holse (dk. 45) (Samsunspor)
Sarı kartlar: Lionel Carole, Tuci (Kayserispor), Musaba, Coulibaly (Samsunspor) - KAYSERİ