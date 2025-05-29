Kayserispor, Samsunspor Maçında 3 Puan Peşinde
Kayserispor, Süper Lig'de sezonun son haftasında Samsunspor ile karşılaşarak 3 puanı almak ve ligi 48 puanla tamamlamak istiyor. Yönetim Kurulu Üyesi Süleyman Akın, son maçlarda yaşanan zorluklara rağmen son deplasman maçında galibiyet hedeflediklerini belirtti.
Süper Lig'in son haftasında Samsunspor ile karşılaşacak olan Kayserispor, 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor.
Bu sezon ligde kalıp kalmayacağı merak konusu olan ancak 2 hafta öncesinde Süper Lig'e veda etmeyeceği belli olan Kayserispor, sezonun son maçında Samsunspor ile karşılaşacak. Samsun'da rakibine konuk olacak sarı-kırmızılılar, 3 puanı hanesine yazdırıp 48 puanı görmek istiyor.
Kayserispor Yönetim Kurulu Üyesi Süleyman Akın, "Son deplasman maçımızda Galatasaray'a 3-0 yenildik. Sahamızda da Bodrumspor ile 1-1 berabere kalmıştık. 45 puanla 12.sırada bulunuyoruz. Son hafta maçımızı kazanıp ligi 48 puanla noktalamak istiyoruz" dedi. - KAYSERİ