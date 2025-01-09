Kayserispor, Samsunspor ile Kritik Müsabakaya Çıkıyor
Kayserispor, Süper Lig'in 19. haftasında sahasında Samsunspor ile karşılaşacak. Taraftar desteğiyle çıkacağı maç için biletler satışa sunuldu, fiyatlar belli oldu.
Kayserispor, bu hafta sahasında Samsunspor ile karşılaşacak. Cumartesi günü oynanacak müsabakanın biletleri satışa çıktı.
Süper Lig'in 19. haftasında sahasında Samsunspor ile karşılaşacak Kayserispor, taraftarının desteğini hissetmek istiyor. Cumartesi günü 13: 30'da oynanacak kritik müsabakada öncesinde sarı kırmızılı kulüp, bilet fiyatlarını belirledi.
Dolu tribünler önünde ligin flaş takımlarından Samsunspor'u mağlup etmek hedefinde olan Kayserispor kulübünün açıkladığı bilet fiyatları şu şekilde:
Güney Alt tribün bileti: 138 TL
Kuzey Üst tribün bileti: 138 TL
Kuzey Alt tribün bileti: 138 TL
Doğu Üst tribün bileti: 238 TL
Doğu Alt tribün bileti: 238 TL
Batı Alt tribün bileti: 238 TL
Batı Balkon tribün bileti: 238 TL
Misafir tribün bileti: 175 TL - KAYSERİ