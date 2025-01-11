Üye Girişi
Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan Diyarbakır'da konuşuyor: Artık yeni şeyler söyleme vaktidir

Erdoğan Diyarbakır'da: Artık yeni şeyler söyleme vaktidir
Devlet Bahçeli, tarihi girişimini isimlendirdi

Tarihi girişimini isimlendirdi
4 gündür yanan Los Angeles'in son hali Gazze'yi anımsattı

4 gündür yanan Los Angeles'in son hali herkese o kenti hatırlattı
DEM Parti heyeti, Selahattin Demirtaş ile bir araya geldi

Edirne'de kritik ziyaret başladı

Kayserispor, Samsunspor'a 1-0 Mağlup

Kayserispor, Samsunspor'a 1-0 Mağlup
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Kayserispor, sahasında karşılaştığı Samsunspor'a ilk yarıda yediği golle 1-0 geride tamamladı. Mücadelenin başında Mouandilmadji'nin golüyle Samsunspor öne geçti.

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Kayserispor, sahasında Samsunspor ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısını Samsunspor 1-0 önde tamamladı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

1. dakikada Emre Kılınç'ın pası ile ceza sahası içinde topla buluşan Mouandilmadji'nin sert şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1

24. dakikada sol kanattan Bola'nın ortasında ceza sahası içinde Mouandilmadji'nin vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

33. dakikada Kartal Kayra'nın sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Kolovetsios'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Okan Kocuk'ta kaldı.

Hakemler: Zorbay Küçük, Murat Tuğberk Curbay, Murat Temel

Kayserispor: Onurcan, Attamah, Kolovetsios, Jeanvier, Hasan Ali, Kartal Kayra, Baran Ali, Cardoso, Boa Morte, Mane, Bahoken

Yedekler: Bilal, Batuhan, Hosseini, Carole, Ali Karimi, Bourabia, Ackah, Ramazan, Nurettin, Talha

Teknik Direktör: Sinan Kaloğlu

Samsunspor: Okan, Bola, Rick, Satka, Zeki, Soner, Celil, Emre, Carlo, Kingsley Schindler, Mouandilmadji

Yedekler: Halil, Mustafa Haluk, Yunus Emre, Nanu, Soner, Flavien Tait, Olivier Ntcham, Muhammet Ali, Arbnor Muja, Ercan Kara

Teknik Direktör: Thomas Reis

Gol: Mouandilmadji (dk. 1) (Samsunspor) - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
img

İşte en düşük fiyata alınabilecek sıfır otomobiller
img

İki çocuk annesi Gamze'yi ormanda katletti
img

Aldatan kadın, adliye önünde boşanmaması için kocasının ayaklarına kapandı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İki çocuk annesini ormanda katletti

İki çocuk annesi Gamze'yi ormanda katletti
MHP'li vekilden 'Öcalan' gafı! Hatasını fark edip hemen düzeltti

MHP'li vekilden "Öcalan" gafı! Hatasını fark edip hemen düzeltti
Bakan Fidan, YPG'ye sahip çıkan ülkeye resti çekti: Gelsinler de görelim

Amerika'nın kuyruğuna takılan ülkeye kameralar önünde ayar
'Yalı Çapkını'ndaki tecavüz sahnesi izleyenleri çileden çıkardı

'Yalı Çapkını'ndaki tecavüz sahnesi izleyenleri çileden çıkardı
Elon Musk: Gazze'deki insanlar öldürülmeli, aksi halde bizi öldürecekler

Elon Musk'dan "Gazze'deki insanlar ölmeli" sözleri
Cinsiyet değiştirip erkek olmuştu! İşte Rüzgar Erkoçlar'ın son hali ve yeni işi

İşte cinsiyet değiştiren Rüzgar Erkoçlar'ın son hali ve yeni işi

Son Dakika Haberleri

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 11 Ocak günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? TV YAYIN AKIŞI 11 OCAK | Bu akşam TV'de hangi diziler, filmler var? Resmi Gazete bugün (11 Ocak) atama kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2025! 13 Ocak 2025 Günlük Burç Yorumları! Aslan, Oğlak, Boğa, Yengeç burcu yorumu! 13 Ocak AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Ankara elektrik kesintisi! 11-12 Ocak Keçiören, Çankaya, Yenimahalle elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 11 Ocak Cumartesi 2025 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 11 Ocak Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar list İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 11 Ocak Cumartesi İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? 11-12 Ocak Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Karatay, Selçuklu, Meram elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 11 Ocak AFAD ve Kandilli deprem listesi! 11 Ocak Cumartesi Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Yeni Küba Büyükelçisi Aytaç Yılmaz kimdir? Aytaç Yılmaz hayatı ve biyografisi!
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.