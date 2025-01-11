Kayserispor, Samsunspor'a 1-0 Mağlup
Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Kayserispor, sahasında karşılaştığı Samsunspor'a ilk yarıda yediği golle 1-0 geride tamamladı. Mücadelenin başında Mouandilmadji'nin golüyle Samsunspor öne geçti.
Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Kayserispor, sahasında Samsunspor ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısını Samsunspor 1-0 önde tamamladı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
1. dakikada Emre Kılınç'ın pası ile ceza sahası içinde topla buluşan Mouandilmadji'nin sert şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1
24. dakikada sol kanattan Bola'nın ortasında ceza sahası içinde Mouandilmadji'nin vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.
33. dakikada Kartal Kayra'nın sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Kolovetsios'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Okan Kocuk'ta kaldı.
Hakemler: Zorbay Küçük, Murat Tuğberk Curbay, Murat Temel
Kayserispor: Onurcan, Attamah, Kolovetsios, Jeanvier, Hasan Ali, Kartal Kayra, Baran Ali, Cardoso, Boa Morte, Mane, Bahoken
Yedekler: Bilal, Batuhan, Hosseini, Carole, Ali Karimi, Bourabia, Ackah, Ramazan, Nurettin, Talha
Teknik Direktör: Sinan Kaloğlu
Samsunspor: Okan, Bola, Rick, Satka, Zeki, Soner, Celil, Emre, Carlo, Kingsley Schindler, Mouandilmadji
Yedekler: Halil, Mustafa Haluk, Yunus Emre, Nanu, Soner, Flavien Tait, Olivier Ntcham, Muhammet Ali, Arbnor Muja, Ercan Kara
Teknik Direktör: Thomas Reis
Gol: Mouandilmadji (dk. 1) (Samsunspor) - KAYSERİ