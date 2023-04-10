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Kayserispor sahaya polis üniforması ile çıktı

Kayserispor sahaya polis üniforması ile çıktı

Spor Haberleri

Kayserispor, Ümraniyespor maçına polis üniformasıyla çıktı.

Kayserispor, Ümraniyespor maçına polis üniformasıyla çıktı.

Süper Lig'in 28. haftasında sahasında Ümraniyespor ile karşılaşan Kayserispor'da futbolcular, polislere jest yaptı. Futbolcular seremoniye Türk Polis Teşkilatı'nın 178. kuruluş yıldönümü ve 10 Nisan Polis Haftası nedeniyle çevik kuvvet üniformasıyla çıktı.

Ayrıca, emniyet müdür yardımcılarına da çiçek verildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Kayserispor Spor Haberler

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