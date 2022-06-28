Kayserispor sağlık kontrolünden geçti Süper Lig'de mücadele edecek olan Kayserisporlu futbolcular, sağlık kontrolünden geçti. Süper Lig'de mücadele edecek olan Kayserisporlu futbolcular, sağlık kontrolünden geçti. 2022-2023 sezonunda Süper Lig'de mücadele edecek Kayserispor'da futbolcular sağlık kontrolünden geçti. Aralarında Mustafa Pektemek, Cenk Gönen, Ethem Balcı, Nurettin Korkmaz, Hayrullah Erkip, Emin Can Uysal'ın da bulunduğu sarı kırmızılı futbolcular, özel bir hastanede kulak burun boğaz, ortopedi, genel cerrahi, dahiliye ve göz muayenelerinden geçti. - KAYSERİ İhlas Haber Ajansı / Spor Kayserispor Spor Haberler

Haberler ›› Spor ›› Kayserispor sağlık kontrolünden geçti - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.