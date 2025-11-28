Haberler

Kayserispor, Rizespor Deplasmanında İkinci Galibiyet Peşinde

Kayserispor, Rizespor Deplasmanında İkinci Galibiyet Peşinde
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Süper Lig'de mücadele eden Kayserispor, Rizespor ile oynayacağı maçta sezonun ikinci galibiyetini almak istiyor. Takım, deplasmanda kazanarak moral bulmayı ve puan tablosunda yükselmeyi hedefliyor.

Süper Lig'de mücadele eden Kayserispor ; bu sezon ikinci galibiyetini Rizespor deplasmanında almayı amaçlıyor.

Süper Lig'de zorlu bir dönemi geride bırakmaya çalışan Kayserispor, Cumartesi günü deplasmanda Rizespor ile karşı karşıya gelecek. Sarı kırmızılı ekip, bu maçtan 3 puan çıkararak sezonun ikinci galibiyetini almak istiyor. Ligde istikrarsız sonuçlar alan Kayserispor, Rizespor deplasmanında kazanarak hem moral bulmayı hem de puan tablosunda yükseliş başlatmak amacında. Teknik heyet ve oyuncular, hafta boyunca maçın önemine vurgu yaparak hazırlıklarını yoğun tempoda sürdürdü.

Özel uçakla Rize'ye giderek kampa giren sarı kırmızılılar, ilk deplasman galibiyetini de almayı amaçlıyor. Kayserispor Yönetim Kurulu Üyesi Süleyman Akın, zorlu bir müsabaka oynayacaklarını ve kazanan taraf olmak istediklerini ifade etti. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Hesaplar değişti: İşte milyonlarca memur ve emekliyi bekleyen zam

Hesaplar değişti: İşte milyonlarca memur ve emekliyi bekleyen zam
İznik'teki ayine damga vuran görüntü

İznik'teki ayine damga vuran görüntü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Almanya, Gazze'den gelen 8 eşeğe sığınma hakkı verdi

Bebeklere kapıyı kapatan Avrupa ülkesi, eşeklere sığınma hakkı verdi
Deterjan kabındaki sosu çiğköfteye döken işletmeye ağır ceza

Çiğköfteciye bu rezilliğinin bedeli ağır oldu
Papa 14. Leo İznik'te! Tarihi bazilikada 1700 yıl sonra ayin yaptı

İznik'te tarihi ayin! Yüzlerce yıl sonra ilk kez birlikte dua ettiler
Ev sahipleri dikkat! Ödeme için son 2 gün, geciktirene ceza var

Son 2 gün! E-Devlet'ten kontrol edin, ödemeyene ceza var
Almanya, Gazze'den gelen 8 eşeğe sığınma hakkı verdi

Bebeklere kapıyı kapatan Avrupa ülkesi, eşeklere sığınma hakkı verdi
Mustafa Sarıgül'ün gelininden dedikoduları doğrulayan paylaşım: Son zamanlarda...

Sarıgül'ün gelininden dedikoduları doğrulayan paylaşım
Derin Talu'dan vahim sözler: Hepsi çirkin ya da şişko

Derin Talu'dan vahim sözler: Hepsi çirkin ya da şişko
300 bin restoran online platformlara savaş açtı: Ya komisyonları düşürün...

Kaos kapıda! Türkiye'deki 300 bin restoran resmen kazan kaldırdı
Yerli Vardy! Sanayide kaynakçıydı, şimdi gol krallığına oynuyor

Yerli Vardy! Sanayide kaynakçıydı, şimdi gol krallığına oynuyor
Şiddetli kar geliyor! İstanbul için tarih öne çekildi

Şiddetli kar geliyor! İstanbul için tarih öne çekildi
Gülistan Koçyiğit İmralı ziyaretinde neler yaşandığını anlattı! Öcalan'dan CHP'ye özel parantez

İşte İmralı ziyaretinde yaşananlar! Öcalan CHP'yi böyle anmış
Pierre van Hooijdonk'tan derbi için skor tahimini: 1-0 kazanmalarını bekliyorum

Derbiyi kimin kazanacağını tahmin etti
Erdoğan törenle dağıttı! 9 bin 200 araç tek karede böyle görüntülendi

Erdoğan törenle dağıttı! 9 bin 200 araç tek karede böyle görüntülendi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.