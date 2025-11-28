Kayserispor, Rizespor Deplasmanında İkinci Galibiyet Peşinde

Süper Lig'de mücadele eden Kayserispor ; bu sezon ikinci galibiyetini Rizespor deplasmanında almayı amaçlıyor.

Süper Lig'de zorlu bir dönemi geride bırakmaya çalışan Kayserispor, Cumartesi günü deplasmanda Rizespor ile karşı karşıya gelecek. Sarı kırmızılı ekip, bu maçtan 3 puan çıkararak sezonun ikinci galibiyetini almak istiyor. Ligde istikrarsız sonuçlar alan Kayserispor, Rizespor deplasmanında kazanarak hem moral bulmayı hem de puan tablosunda yükseliş başlatmak amacında. Teknik heyet ve oyuncular, hafta boyunca maçın önemine vurgu yaparak hazırlıklarını yoğun tempoda sürdürdü.

Özel uçakla Rize'ye giderek kampa giren sarı kırmızılılar, ilk deplasman galibiyetini de almayı amaçlıyor. Kayserispor Yönetim Kurulu Üyesi Süleyman Akın, zorlu bir müsabaka oynayacaklarını ve kazanan taraf olmak istediklerini ifade etti. - KAYSERİ