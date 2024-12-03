Üye Girişi
Haberler
Türk-İş Başkanı Atalay'a soruldu: Telafuz edilen ücretlerden hangisini kabul edeceksiniz?

Türk-İş Başkanı Atalay'a soruldu: Telafuz edilen ücretlerden hangisini kabul edeceksiniz?

 Halep ve Tel Rıfat'ta rejime karşı savaşan örgütler hangileri? İşte isim isim tam liste

Kim bu 5 gün içinde haritayı değiştirenler? İşte isim isim tam liste

 Enflasyon açıklandı, memur ve emeklinin zam oranı netleşmeye başladı

Enflasyon açıklandı, memur ve emeklinin zam oranı netleşmeye başladı
Özel, Bahçeli'nin kendisiyle ilgili sözlerinin yer aldığı kağıdı yırttı

Kürsüde eline verilen kağıdı kameralar önünde yırttı

Kayserispor, Rizespor'a Karşı Son 6 Maçta Puan Alamadı

Kayserispor, Rizespor'a Karşı Son 6 Maçta Puan Alamadı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayserispor, Rizespor ile oynadığı 15 karşılaşmada yalnızca 2 galibiyet elde etti. Son 6 maçında puan dahi alamayan sarı kırmızılılar, bu hafta Rizespor'a 3-0 mağlup oldu.

Kayserispor ; Rizespor ile Süper Lig'de oynadığı 15 maçta sadece 2 kez kazanabildi. Sarı kırmızılılar, son 6 maçtan puan çıkaramadı.

Süper Lig'de mücadele veren Kayserispor, haftayı puansız kapattı. Rizespor ile deplasmanda oynadığı maçı 3-0 kaybeden sarı kırmızılılar, rakibine son 6 maçında üstünlük kuramadı. Karadeniz ekibi ile deplasmanda oynadığı 15 müsabakada sadece 2 kez kazanan Kayserispor, son 6 maçta ise puan alamadı. Rizespor'u 2-0 ve 4-2'lik sonuçlar ile yenen, 5 maçta da berabere kalan Kayserispor 8 kez de sahadan mağlup ayrıldı. Rizespor ile Kayserispor arasında Rize'de oynanan müsabakalar ve neticeleri şöyle:

1979/1980 Ç.Rizespor-Kayserispor 1-1

1985/1986 Ç.Rizespor-Kayserispor 1-0

2004/2005 Ç.Rizespor-Kayserispor 1-1

2005/2006 Ç.Rizespor-Kayserispor 0-0

2006/2007 Ç.Rizespor-Kayserispor 1-0

2007/2008 Ç.Rizespor-Kayserispor 0-0

2013/2014 Ç.Rizespor-Kayserispor 0-2

2015/2016 Ç.Rizespor-Kayserispor 0-0

2016/2017 Ç.Rizespor-Kayserispor 2-4

2018/2019 Ç.Rizespor-Kayserispor 3-0

2019/2020 Ç.Rizespor-Kayserispor 3-2

2020/2021 Ç.Rizespor-Kayserispor 1-0

2021/2022 Ç.Rizespor-Kayserispor 1-0

2023/2024 Ç.Rizespor-Kayserispor 3-0

2024/2025 Ç.Rizespor-Kayserispor 3-0 - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

CANLI maç izle! (ŞİFRESİZ) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 3 Aralık günün maçları nereden izlenir? Belgrad Ormanı imara açılıyor iddiası doğru mu? DMM açıkladı 4 Aralık 2024 Günlük Burç Yorumları! Akrep, Başak, İkizler, Balık burcu yorumu! 4 Aralık AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Dünya Engelliler Günü'nde Farkındalık Dünya Engelliler Günü'nde Farkındalık 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajları ve sözleri Dünya Engelliler Günü mesajları! 3 Aralık Dünya Engelliler Günü sözleri... GELİNİM MUTFAKTA 3 ARALIK PUAN DURUMU | Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 3 Aralık Salı Gelinim Mutfakta kim kazandı? TÜİK ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI! Kasım ayı enflasyonu ne oldu? Enflasyon rakamları düştü mü? 3 Aralık'ta Tarihte Bugün
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.