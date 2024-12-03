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Kayserispor, Rizespor'a Deplasmanda 3-0 Yenildi

Kayserispor, Rizespor'a Deplasmanda 3-0 Yenildi
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Kayserispor, Rizespor ile oynadığı deplasman maçını 3-0 kaybederek, Süper Lig'de 16. sıraya geriledi. 12 puanla haftayı kapatan takım, küme düşme hattında yer alıyor.

Rizespor ile deplasmanda oynadığı müsabakayı kaybeden Kayserispor, haftayı 16. sırada noktaladı.

Süper Lig 2024-2025 futbol sezonunda 14. hafta geride kaldı. 19 takımdan birisi olan Kayserispor, deplasmanda Rizespor ile oynadığı ve 3-0 yenik tamamladığı müsabaka sonrasında küme düşme hattı içerisinden çıkamadı. Haftaya 12 puanla giren ve Rize deplasmanına puan veya puanlar alabilmek adına giden sarı kırmızılılar, istediği sonuca imza atamadı. 3-0'lık yenilgi sonrasında 12 puanda kalan ve 16. sıraya gerileyen Kayserispor, küme düşecek 4 takım arasında yer aldı.

Son 2 maçını kaybeden Kayserispor; ligin ilk yarısının tamamlanmasına 5 hafta kala yeniden çıkışa geçmek istiyor. Bu hafta sahasında Alanyaspor ile karşılaşacak, bir sonraki hafta Antalyaspor'a konuk olacak sarı kırmızılılar, sonrasında sahasında lider Galatasaray ile, deplasmanda Bodrumspor ile ve sahasında Samsunspor ile 3 puan mücadelesi verecek. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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