Kayserispor, RAMS Başakşehir ile berabere kaldı
Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında sahasında ağırladığı RAMS Başakşehir ile 0-0 berabere kaldı. Maçta birçok gol pozisyonu yaşandı ancak her iki takım da gol bulamadı.
Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında sahasında ağırladığı RAMS Başakşehir ile 0-0 berabere kaldı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
47. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Figuiredo'nun vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Bilal'de kaldı.
52. dakikada ceza sahası içerisinde oluşan karambolde Thiam'ın vuruşunu kaleci Volkan kornere çıkardı.
53. dakikada köşe vuruşunda topa yükselen Attamah'ın kafa vuruşunda top üstten auta gitti.
62. dakikada ceza sahası yayı üzerinden topa vuran Figuiredo'nun vuruşunu kaleci Bilal güçlükle kornere çıkardı.
Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Kerem Ersoy
Kayserispor : Bilal, Uzodimma (Kolovetsios dk. 88) Jeanvier, Attamah, Carole, Ackah, Kartal Kayra, Boa Morte (Bahoken dk. 82) Ramazan (Hasan Ali dk. 78) Mane, Thiam
Yedekler: Onurcan, Hosseini, Arif, Baran Ali, Hayrullah, Talha, Yiğit Emre
Teknik Direktör: Recep Uçar
RAMS Başakşehir: Volkan, Dubois, Ba, Opoku, Lima (Cemali Sertel dk. 5), Karzev, Berkay, Deniz (Emirhan dk. 89) Figuiredo, Dennis (Abeid dk. 74) Keny (Piatek dk. 74)
Yedekler: Deniz, Onur, Aleksic, Pelkas, Mahmut Tekdemir, Berkay
Teknik Direktör: Çağdaş Atan
Sarı kartlar: Ackah, Jeanvier (Kayserispor), Deniz Türüç, Piatek (RAMS Başakşehir) - KAYSERİ