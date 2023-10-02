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Kayserispor, RAMS Başakşehir ile berabere kaldı

Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında sahasında ağırladığı RAMS Başakşehir ile 0-0 berabere kaldı. Maçta birçok gol pozisyonu yaşandı ancak her iki takım da gol bulamadı.