Kayserispor, Radomir Djalovic ile Anlaştı

Kayserispor, teknik direktörlük görevi için Karadağlı Radomir Djalovic ile 1.5 yıllık anlaşma sağladı.

Geçtiğimiz günlerde Alman teknik adam Markus Gisdol ile yollarını ayıran Kayserispor'un, yeni teknik direktörü de yabancı bir isim oldu. Sarı-kırmızılılar, Karadağlı Radomir Djalovic ile anlaşmaya vardı. Djalovic, yarın Antalya kampına katılacak ve takımla ilk antrenmanına çıkacak.

43 yaşındaki çalıştırıcı, futbolculuk kariyerinde Kayseri Erciyesspor forması giymişti. - KAYSERİ