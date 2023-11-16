Kayserispor, Popy Para ile Sponsorluk Anlaşması İmzaladı

Süper Lig'de mücadele eden Kayserispor, Türkiye'nin önemli finansal teknoloji çözüm firmalarından biri olan Popy Para ile sponsorluk anlaşması imzaladı. Bu anlaşma, Anadolu takımı olan Kayserispor için önemli destek anlamına geliyor.

Süper Lig'de mücadele eden Kayseri spor, Türkiye'nin önemli finansal teknoloji çözüm firmalarından biri olan Popy Para ile sponsorluk anlaşması imzaladı. Bu anlaşma, Anadolu takımı olan Kayseri spor için önemli destek anlamına geliyor.

Kayseri spor ve Popy Para sponsorluk anlaşması imzaladı!

Kayseri spor, Süper Lig'de gösterdiği performansla dikkat çeken bir ekip olarak öne çıkıyor. 22 puanla Beşiktaş'ın ardında aynı puana sahip olan Kayseri spor, ligin 6. sırasında yer alıyor. Takımın başarısı, Popy Para'nın da dikkatini çekti ve finansal teknoloji şirketi, Kayseri spor'a sponsor olma kararı aldı.

15 Kasım Çarşamba Günü saat 14.00'te Kayseri RHG Enertürk Enerji Stadyumu basın toplantı salonunda gerçekleşen basın toplantısında Popy Para CEO'su Osman Sadık Doğan, bu sponsorluk anlaşmasının önemini vurguladı.

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Doğan, konuyla ilgili şunları söyledi:

"Bu sponsorlukla, Türk futboluna katkı sağlamayı hedefliyoruz. Aynı zamanda Anadolu takımlarımızın önemine dikkat çekmek ve başarılarını heyecanla beklediğimizi vurgulamak istiyoruz. Kayseri spor, bu vizyonun bir parçasıdır ve biz de bu vizyonu desteklemekten gurur duyuyoruz. Sponsorluklarımızı sadece futbol dalında değil, bireysel ve takım halinde yapılan birçok spor dalında da gerçekleştirmeyi hedefliyoruz."

Kayserispor Kulübü Başkanı Ali Çamlı da bu anlaşmanın takım için büyük bir destek olduğuna dikkat çekti. Çamlı, "Popy Para'nın kısa sürede sektörün önemli oyuncularından biri haline gelmesi etkileyici. Bu sponsorluk, Kayserispor için büyük bir güç kaynağı olacak. Taraftarlarımız, Kayserispor formasında Popy Para logosunu görmekten mutluluk duyacaklardır" dedi.

Popy Para'nın finansal teknoloji çözümleri, hem bireysel hem de kurumsal kullanıcılara güvenli, avantajlı ve en önemlisi hızlı hizmet sunmayı amaçlıyor. Kişiselleştirilmiş hizmetlerle finans sektöründe alternatif çözümler sunan Popy Para, Kayserispor'a sponsor olarak Türk futbolunun gelişimine destek olmayı hedefliyor.