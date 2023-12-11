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Kayserispor, Pendikspor'u mağlup ederek 3 puan aldı

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Süper Lig'in 15. haftasında Kayserispor, evinde Pendikspor'u 2-0 yenerek 3 puanın sahibi oldu. Kayserispor, ligde 15. hafta sonunda 3. sıraya yükseldi.

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, ligdeki sekizinci galibiyetini elde etti.

Süper Lig'in 15. haftasında Kayserispor, evinde Pendikspor'u konuk etti. RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanan müsabakayı sarı kırmızılılar 2-0 kazanarak 3 puanın sahibi oldu. Pendikspor'u Mame Baba Thiam ve Stephane Bahoken'in ile yenen Kayserispor 15. haftayı 3 puanla kapatmanın sevincini yaşıyor. Sarı kırmızılı takım ligde 15. hafta sonunda 29 puanlayarak 3. sıraya yükseldi. Kayserispor oynadığı 15 maçta 8 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı.

Kayserispor ligin 16. haftasında deplasmanda Fatih Karagümrük'e konuk olacak. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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