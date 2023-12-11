Kayserispor, Pendikspor'u mağlup ederek 3 puan aldı

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, ligdeki sekizinci galibiyetini elde etti.

Süper Lig'in 15. haftasında Kayserispor, evinde Pendikspor'u konuk etti. RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanan müsabakayı sarı kırmızılılar 2-0 kazanarak 3 puanın sahibi oldu. Pendikspor'u Mame Baba Thiam ve Stephane Bahoken'in ile yenen Kayserispor 15. haftayı 3 puanla kapatmanın sevincini yaşıyor. Sarı kırmızılı takım ligde 15. hafta sonunda 29 puanlayarak 3. sıraya yükseldi. Kayserispor oynadığı 15 maçta 8 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı.

Kayserispor ligin 16. haftasında deplasmanda Fatih Karagümrük'e konuk olacak. - KAYSERİ