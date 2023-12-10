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Kayserispor, Pendikspor'u 2-0 mağlup etti

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Süper Lig'in 15'inci haftasında Kayserispor, sahasında konuk ettiği Pendikspor'u 2-0 mağlup etti. Bu sonucun ardından sarı-kırmızılı ekip ligde yenilmezlik serisini 7 maça çıkartırken, puanını da 29'a yükseltti. Kayserispor kendi sahasında namağlup serisini de sürdürdü. Pendikspor ise, ligde üst üste 3'üncü mağlubiyetini aldı.

Samed Aydın SUN / KAYSERİ, -

STAT: RHG Enertürk Enerji

HAKEMLER: Turgut Doman, Mustafa Sönmez, Murat Şener

KAYSERİSPOR: Bilal Bayazit - Gökhan Sazdağı (Dk. 46 Jeanvier), Hosseini, Attamah, Hasan Ali Kaldırım, Cardoso (Dk. 72 Mane), Karimi, Kemen (Dk. 87 Bahoken), Ramazan Civelek (Dk. 72 Kartal Kayra Yılmaz), Boa Morte (Dk 90+3 Yaw Ackah), Thiam

PENDİKSPOR: Erdem Canpolat - Erdem Özgenç, Welinton, Berkay Sülüngöz, Sequeira, Lusamba, Gökcan Kaya (Dk. 70 Oscar Romero), Midstjo, Halil Akbunar (Dk. 85 Endri Çekiçi), Thuram (Dk. 69 Ahmed Hassan), Erencan Yardımcı (Dk. 70 Kappel)

GOLLER: Dk. 61 Thiam, 90+1 Bahoken ( Kayserispor )

SARI KARTLAR: Welinton ( Pendikspor )

Süper Lig'in 15'inci haftasında Kayserispor, sahasında konuk ettiği Pendikspor'u 2-0 mağlup etti. Bu sonucun ardından sarı-kırmızılı ekip ligde yenilmezlik serisini 7 maça çıkartırken, puanını da 29'a yükseltti. Kayserispor kendi sahasında namağlup serisini de sürdürdü. Pendikspor ise, ligde üst üste 3'üncü mağlubiyetini aldı.

9'uncu dakikada sağ kanattan Gökcan Kaya'nın pasında ceza yayı içerisinde meşin yuvarlak ile buluşan Sequiera'nın sert şutunu kaleci Bilal çeldi.

22'nci dakikada Midtsjö'nün ara pasında savunmanın arkasına sarkan Erencan'ın şutunda kaleci Bilal ayaklarıyla gole izin vermedi.

Mücadelenin ilk yarısı 0-0'lık eşitlikle sona erdi.

58'inci dakikada Ramazan Civelek'in sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda Hosseini kafayı vurdu. Meşin yuvarlak kale direğinin üstünden dışarı çıktı.

61'inci dakikada Kayserispor öne geçti. Pendikspor ceza sahası içinde yaşanan karambolde Boa Morte kafayla topu indirdi. Thiam'ın sert şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0.

82'nci dakikada Pendikspor ceza sahası içinde oluşan karambolde Thiam'ın volesinde top üst direkten oyun alanına geri döndü. Penaltı noktasında topla buluşan Karimi'nin şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. VAR incelemesi sonrası pozisyonun ofsayt olduğu belirlendi ve gol geçersiz sayıldı.

90+1'inci dakikada sol kanattan gelişen Kayserispor atağında Hasan Ali yerden içeri çevirdi. Ceza sahası dışında topla buluşan Bahoken'in yerden sert şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-0.

Karşılaşma, Kayserispor'un 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Ahmed Hassan Kayserispor Pendikspor Süper Lig Futbol Spor Güncel Haberler

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