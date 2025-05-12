ABD Ankara Büyükelçiliği: PKK'nın fesih kararı bir dönüm noktası niteliğindedir

PKK'nın kendini feshetmesine ABD ne diyor? İlk açıklama geldi
PKK'nın fesih kararına Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum: Bugün kritik bir eşik aştık

PKK'nın fesih kararına Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum
Bahçeli'nin 'Demirtaş' talebi yanıtsız mı kaldı? Bakanlıktan yalanlama geldi

Bahçeli'nin "Demirtaş" talebi yanıtsız mı kaldı? Bakanlıktan yalanlama geldi
Bahçeli'ye dikkat çeken hediye! Tüm liderleri mat etti

Bahçeli'ye hediye edilen tablo olay! Liderlerin canı bir hayli sıkkın

Kayserispor, Mücadele ile Ligde Kaldı

Kayserispor, Mücadele ile Ligde Kaldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'de Onvo Antalyaspor'u 3-1 yenerek ligde kalmayı başaran Bellona Kayserispor'un başkanı Nurettin Açıkalın, galibiyeti taraftarlara armağan ettiklerini belirtti ve takımın büyük bir mücadele örneği sergilediğini vurguladı.

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında konuk ettiği Onvo Antalyaspor'u 3-1 yenen Bellona Kayserispor'un kulüp başkanı Nurettin Açıkalın, Kayserispor'un büyük bir mücadele örneği göstererek ligde kalmayı başardığını söyledi.

Maçın ardından, RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Açıkalın, Kayserispor'un büyük bir mücadele örneği gösterdiğini belirtti.

Galibiyeti taraftarlara armağan eden Açıkalın, şunları kaydetti:

"Kayserispor taraftarı, Kayserispor küme düşmemiştir. Kayserispor büyük bir mücadele örneği vererek ligde kalmayı başarmıştır. Her şeyden önce bu galibiyet taraftarlarımıza armağan olsun. Taraftarlarımız cefakar, vefakar şekilde, yağmurda, çamurda, soğukta her zaman takımı destekledi. Her çağrıma kulak verdiler, stadı doldurdular. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İyi bir mücadele örneği gösteriyoruz. Kayserispor tüm Türkiye'ye örnek bir takım olmuştur."

Açıkalın, Kayserispor'un hak ettiği yerlere ulaşacağını anlatarak, "Kayserispor mücadelenin, pes etmemenin adı olmuştur. Burada büyük bir emek var. O formayı terleten büyük yürekler var. Takımımızı küçümseyip averaj takımı olarak görenlere karşı verilen büyük bir cevap var. O yüzden ben herkese çok teşekkür ediyorum. Allah bizi daha güzel günlere ulaştırsın inşallah. Herkesi kulübe davet ediyorum. Gocunmayız, herkesten akıl alırız. Bilmediklerimizi sorarız. Kayserispor hak ettiği noktalara ulaşacaktır. Daha da güzel günler bizi bekliyor. Bu takıma herkes emek vermiştir. Önceki yöneticilerimizin de emeği vardır. Taş üstüne taş koyan herkesten Allah razı olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Müzahim Zahid Tüzün - Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
DEM Partililerle şakalaşan Müsavat Dervişoğlu, PKK'nın silah bırakmasına karşı

DEM Partililerle şakalaşan Dervişoğlu, PKK'nın silah bırakmasına karşı
Zekeriya Yapıcıoğlu: PKK hayalleri bir kez daha yıkarsa devlet mekanizması tepkiler verebilir

Yapıcıoğlu'nun PKK'ya uyarısı önemli: Hayaller yine yıkılırsa...
Zehra Güneş, Fenerbahçe'nin yıldızıyla ABD'de tatile çıktı

Zehra Güneş, Fenerbahçeli yıldızla ABD'ye tatile gitti
Sürecin içindeki bürokrat konuştu! İşte terör örgütü yöneticilerinin gideceği iki ülke

İşte terör örgütü yöneticilerinin gideceği iki ülke
PKK kendini feshetti, ilk şehidin oğlu konuştu: Bu ülke hepimizin

PKK kendini feshetti, ilk şehidin oğlu konuştu
Gecenin karanlığında kahreden görüntü

Gecenin karanlığında kahreden görüntü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.